Зеленський запровадив санкції проти 14 пропагандистів і російського ВПК

Зеленський запровадив санкції проти 14 пропагандистів і російського ВПК. Фото: Офіс президента УкраїниЗеленський запровадив санкції проти 14 пропагандистів і російського ВПК. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про введення в дію новий список персональних санкцій, узгоджених з Радою національної безпеки і оборони.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Зокрема, указ №810 стосується персональних санкцій проти 14 проросійських пропагандистів, які виправдовують агресію Росії проти України, заперечують окупацію українських територій та отримують фінансування з прибутків вугільної промисловості на тимчасово окупованому Донбасі.

Другим указом запровадили санкції проти представників і компаній військово-промислового комплексу Росії, а також їхніх партнерів у Китаї та Ірані. Обмеження введли щодо 10 фізичних та 31 юридичної особи — виробників і постачальників обладнання й компонентів для російської армії, які діють в обхід міжнародних санкцій. Під санкції також потрапили державні органи та компанії Ірану, що постачали військову продукцію до РФ.

— З початку року ми синхронізували 11 пакетів санкцій із нашими партнерами: шість — з Євросоюзом, а також із США, Канадою та Великою Британією. Наступного місяця ми завершимо синхронізацію. Для нас важливо, щоб між країнами «Великої сімки» була повна єдність, — заявив Володимир Зеленський під час санкційного брифінгу.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про новий пакет санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Роснефті» та «Лукойлу».

новини

На Миколаївщині відновили вже 44% пошкоджених або зруйнованих об'єктів

Ірина Олехнович
новини

«Ми під пильним наглядом партнерів», — Капацина закликав депутатів підтримати нову структуру мерії Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

Міськрада Миколаєва затвердила щомісячну виплату вчителям за роботу в умовах війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Цифрова колекція музею»: у Миколаєві оцифрували вже 329 картин ХХ століття

Ірина Олехнович
новини

Депутат Береза запропонував перезавантажити депутатські комісії міськради Миколаєва

Юлія Бойченко
