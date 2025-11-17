  • понеділок

Свириденко: за два дні заявки на «Зимову підтримку» подали уже п’ять мільйонів українців

За два дні заявки на «Зимову підтримку» подали уже п'ять мільйонів українців . Фото ілюстративне: Мінфін України

Від старту програми «Зимова підтримка» уже близько п’яти мільйонів українців подали заявки на отримання допомоги. З них майже мільйон заявок подали на дітей.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Телеграм-каналі.

— Уже 5 мільйонів українців подали заявку на 1000 гривень у межах програми «Зимова підтримка», зокрема 951 613 заявок подано на дітей, — зазначила вона.

Юлія Свириденко наголосила, що подати заявку можна до 24 грудня. Кошти мають надійти протягом 10 днів.

Нагадаємо, що з 15 листопада, в Україні розпочалася програма «Зимова підтримка» — громадяни можуть отримати 1 тисячу гривень від держави.

Використати ці гроші можна на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

