В Одесі для школярів хочуть запровадити безкоштовний проїзд
Світлана Іванченко
09 грудня, 2025
В Одесі можуть з’явитися безкоштовні поїздки для учнів у міському електротранспорті.
Відповідне доручення надав начальник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, це не вимагатиме значних витрат із місцевого бюджету, проте стане підтримкою для батьків.
— Дав доручення нашим структурам надати пропозиції по організації безкоштовного проїзду для школярів у міському електротранспорті. Це невеликі видатки для бюджету, але суттєва підтримка для батьків, — зазначив Сергій Лисак.
Він також запропонував, щоб учні могли користуватися безкоштовним проїздом за учнівськими квитками у всіх видах електротранспорту. Наразі очікуються пропозиції від профільних служб.
Нагадаємо, що секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько не підтримує ідею зробити проїзд у міському комунальному транспорті безкоштовним.
