В Одесі для школярів хочуть запровадити безкоштовний проїзд. Фото: Суспільне

В Одесі можуть з’явитися безкоштовні поїздки для учнів у міському електротранспорті.

Відповідне доручення надав начальник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, це не вимагатиме значних витрат із місцевого бюджету, проте стане підтримкою для батьків.

— Дав доручення нашим структурам надати пропозиції по організації безкоштовного проїзду для школярів у міському електротранспорті. Це невеликі видатки для бюджету, але суттєва підтримка для батьків, — зазначив Сергій Лисак.

Він також запропонував, щоб учні могли користуватися безкоштовним проїздом за учнівськими квитками у всіх видах електротранспорту. Наразі очікуються пропозиції від профільних служб.

