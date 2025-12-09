  • вівторок

В Одесі для школярів хочуть запровадити безкоштовний проїзд

В Одесі для школярів хочуть запровадити безкоштовний проїзд. Фото: Суспільне

В Одесі можуть з’явитися безкоштовні поїздки для учнів у міському електротранспорті.

Відповідне доручення надав начальник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, це не вимагатиме значних витрат із місцевого бюджету, проте стане підтримкою для батьків.

— Дав доручення нашим структурам надати пропозиції по організації безкоштовного проїзду для школярів у міському електротранспорті. Це невеликі видатки для бюджету, але суттєва підтримка для батьків, — зазначив Сергій Лисак.

Він також запропонував, щоб учні могли користуватися безкоштовним проїздом за учнівськими квитками у всіх видах електротранспорту. Наразі очікуються пропозиції від профільних служб.

Нагадаємо, що секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько не підтримує ідею зробити проїзд у міському комунальному транспорті безкоштовним.

