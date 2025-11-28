В Одесі запрацювали безкоштовні соціальні автобуси, які партнери передали рік тому

Автобуси, які Одеса отримала від міжнародних партнерів. Ілюстративне фото: Одеська міська рада

В Одесі запрацювали три безкоштовні соціальні автобусні маршрути, які допоможуть містянам пересуватися в умовах обмеженої роботи електротранспорту. Їх обслуговують автобуси, що були передані місту Регенсбургом та Стамбулом. Транспорт курсує у будні дні, а проїзд для всіх пасажирів є безоплатним.

Як повідомили у мерії, нові маршрути покривають ключові напрямки, зокрема ті, де тимчасово не працюють трамвайні лінії.

Соціальні маршрути:

«Залізничний вокзал — вулиця 28-ї бригади»

Запущений на період зупинки трамвайного маршруту №7 на проспекті Князя Володимира Великого. «вулиця Святослава Ріхтера — вулиця Дігтярна» «Тираспольське шосе (Два стовпи) — вулиця Дігтярна»

Частина рейсів позначена літерою «К» — ці автобуси прямують до Західного кладовища.

Зазначається, що маршрути розробили так, щоб забезпечити зручний доступ до лікарень, ринків, вокзалу та інших важливих об’єктів міста й компенсувати тимчасові обмеження руху електротранспорту.

Точні схеми маршрутів та розклад руху можна дізнатися на сайті мерії.

Раніше повідомлялось, що в Одесі виділили десять мільйонів гривень на запуск безкоштовних соцмаршрутів.