В Одесі запрацювали безкоштовні соціальні автобуси, які партнери передали рік тому
- Новини Одеси
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
17:05, 28 листопада, 2025
-
В Одесі запрацювали три безкоштовні соціальні автобусні маршрути, які допоможуть містянам пересуватися в умовах обмеженої роботи електротранспорту. Їх обслуговують автобуси, що були передані місту Регенсбургом та Стамбулом. Транспорт курсує у будні дні, а проїзд для всіх пасажирів є безоплатним.
Як повідомили у мерії, нові маршрути покривають ключові напрямки, зокрема ті, де тимчасово не працюють трамвайні лінії.
Соціальні маршрути:
-
«Залізничний вокзал — вулиця 28-ї бригади»
Запущений на період зупинки трамвайного маршруту №7 на проспекті Князя Володимира Великого.
-
«вулиця Святослава Ріхтера — вулиця Дігтярна»
-
«Тираспольське шосе (Два стовпи) — вулиця Дігтярна»
Частина рейсів позначена літерою «К» — ці автобуси прямують до Західного кладовища.
Зазначається, що маршрути розробили так, щоб забезпечити зручний доступ до лікарень, ринків, вокзалу та інших важливих об’єктів міста й компенсувати тимчасові обмеження руху електротранспорту.
Точні схеми маршрутів та розклад руху можна дізнатися на сайті мерії.
Раніше повідомлялось, що в Одесі виділили десять мільйонів гривень на запуск безкоштовних соцмаршрутів.
Останні новини про: Одеса
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.