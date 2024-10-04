Одеса отримала автобуси від міста-побратима, але не може вивести їх на міські маршрути

Одеса отримала автобуси, Фото прес-служби одеської мерії

Десять автобусів Mercedes (Євро-4) отримала Одеса від міста-побратима Стамбула, але через складності в документальному оформлені, транспорт не може вийти на міські маршрути.

Про це повідомляє Думська.

У виданні зазначили, що новий транспорт сучасний, комфортабельний, пристосований для перевезення людей з обмеженими можливостями.

Автобуси передані в депо КП «Одесміськелектротранс», як гуманітарна допомога, через це використовувати їх для платних пасажирських перевезень неможливо.

Також поки що не вийшли на маршрути і автобуси передані від міста-побратима Регенсбурга, які прибули до Одеси весною цього року.

«Вони завезені, як гуманітарна допомога, якщо їх випустити на маршрут, то за це передбачена кримінальна відповідальність», — тоді зазначав одеський міський голова Геннадій Труханов.

На сьогоднішній день в одеському депо 20 сучасних автобусів, які не можна вивести на міські дороги. У одеській мерії заявили, що продовжують переговори з центральною владою, щоб ухвалити відповідні зміни.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що до Миколаєва прибули три автобуси SOR NB 12 із Праги, які передала транспортна компанія DPP.

Крім того, у Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Про це повідомили кореспонденти «МикВісті».

Міський голова Олександр Сєнкевич особисто перевірив, як функціонує новий маршрут. За його словами, маршрут дозволяє доїхати від вулиці Айвазовського та проспекту Корабелів до залізничного вокзалу, звідки можна пересісти на інші тролейбуси.