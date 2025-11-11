  • вівторок

В Одесі виділять ₴10 млн на запуск безкоштовних соцмаршрутів: автобуси партнери передали рік тому

Автобуси, які Одеса отримала від міжнародних партнерів. Ілюстративне фото: Одеська міська радаАвтобуси, які Одеса отримала від міжнародних партнерів. Ілюстративне фото: Одеська міська рада

В Одесі запустять нові безкоштовні соціальні маршрути, на це виділять 10 мільйонів гривень. Найближчим часом 20 гуманітарних автобусів, які отримали від міст-побратимів Регенсбурга та Стамбула, почнуть перевозити одеситів до соцустанов.

Як повідомив в.о. міського голови Ігор Коваль, наразі розробляють схеми руху та графіки перевезень, планують врахувати потреби мешканців різних районів.

«На маршрутах курсуватимуть 20 комфортабельних низькопольних автобусів Mercedes. Вони прямуватимуть магістральними лініями, з’єднуючи ключові соціально значущі об’єкти: заклади охорони здоров’я, соціальні установи, пункти надання гуманітарної допомоги, залізничний вокзал, автостанції. Обмежень щодо перевезення категорій пасажирів не буде — транспорт буде доступним для всіх охочих», — йдеться у повідомленні.

Виконком уже подав пропозицію до Одеської міської військової адміністрації щодо виділення коштів на обслуговування автобусів у межах програми «Безпека дорожнього руху». Зазначається, що це майже 10 мільйонів гривень до кінця року.

Раніше начальник Одеської МВА Сергій Лисак доручив створити соціальні маршрути, які дозволять мешканцям безоплатно діставатися лікарень, соціальних служб та вокзалів.

— В Одесі понад рік простоюють гуманітарні автобуси, які наше місто отримало від міст-побратимів. Це транспорт, що має служити людям, а не стояти на майданчиках, — заявив Сергій Лисак.

Раніше повідомлялось, що в Одесі не можуть запустити на маршрути 20 автобусів, які місту передали як гуманітарну допомогу Регенсбург та Стамбул.

