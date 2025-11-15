Стартувала «Зимова підтримка»: миколаївці можуть отримати ₴1 тис. від держави
11:37, 15 листопада, 2025
Сьогодні, 15 листопада, в Україні розпочалася програма «Зимова підтримка», громадяни можуть отримати 1 тисячу гривень від держави.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Зокрема, кошти можна витратити на комунальні послуги, придбання ліків або донати для захисників та захисниць.
Щоб отримати виплату, потрібно:
- Відкрити застосунок Дія → Сервіси → Зимова підтримка;
- Вибрати, для кого призначена виплата, і натиснути Далі;
- Обрати картку Національний кешбек для отримання коштів;
- Підтвердити, що перебуваєте в Україні, і натиснути Надіслати;
- Зачекати на зарахування виплати.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, що підвищує розміри державної допомоги сім’ям із дітьми. Він передбачає збільшення одноразової виплати при народженні до 50 тисяч гривень.
