Стартувала «Зимова підтримка»: миколаївці можуть отримати ₴1 тис. від держави

Українці зможуть отримати одну тисячу гривень від держави, фото: УніанУкраїнці зможуть отримати одну тисячу гривень від держави, фото: Уніан

Сьогодні, 15 листопада, в Україні розпочалася програма «Зимова підтримка», громадяни можуть отримати 1 тисячу гривень від держави.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Зокрема, кошти можна витратити на комунальні послуги, придбання ліків або донати для захисників та захисниць.

Щоб отримати виплату, потрібно:

  • Відкрити застосунок Дія → Сервіси → Зимова підтримка;
  • Вибрати, для кого призначена виплата, і натиснути Далі;
  • Обрати картку Національний кешбек для отримання коштів;
  • Підтвердити, що перебуваєте в Україні, і натиснути Надіслати;
  • Зачекати на зарахування виплати.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, що підвищує розміри державної допомоги сім’ям із дітьми. Він передбачає збільшення одноразової виплати при народженні до 50 тисяч гривень.

