  • субота

    15 листопада, 2025

  • 6.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 15 листопада , 2025 субота

  • Миколаїв • 6.8° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

₴50 тис. при народженні дитини: Зеленський підписав закон про збільшення виплат для сімей

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: Getty imageНовонароджена дитина. Ілюстративне фото: Getty image

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що підвищує розміри державної допомоги сім’ям із дітьми. Він передбачає збільшення одноразової виплати при народженні до 50 тисяч гривень.

Про це йдеться у картці законопроєкту №13532 на сайті Верховної Ради. Документ розширює програми підтримки батьків і дітей на 2026 рік:

  • 7000 гривень — допомога у зв’язку з вагітністю й пологами,
  • 50 000 гривень — одноразова допомога при народженні,
  • «Пакунок малюка» — одноразова матеріальна допомога або грошова компенсація при народженні (на вибір батьків),
  • 7000 гривень — допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Призначається і для дітей, яким на день набрання чинності законом не виповнилось одного року,
  • 8000 гривень — «єЯсла», допомога для догляду за дитиною віком від 2 до 3 років у разі повного працевлаштування матері або іншого законного представника, який фактично здійснює догляд за дитиною до 1 року,
  • 8000 гривень — «єСадок», виплата коштом місцевого бюджету для забезпечення догляду за дитиною віком від 4 до 6 років у разі відсутності вільного місця у комунальних закладах дошкільної освіти з 2028 року,
  • 5000 гривень — «Пакунок школяра», одноразова грошова допомога учням перших класів.

Нагадаємо, раніше Українська видавнича асоціація запропонувала створити «Культурний пакунок» — проєкт, який дозволить спрямувати частину державних коштів зимової підтримки на придбання книжок, квитків до театрів, музеїв і кіно.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Готуємо рішення, що мають посилити захист Херсону, — Зеленський
Зеленський ввів персональні санкції проти Міндіча і Цукермана: що відомо
Зеленський заявив, що не спілкувався з Міндічем після оголошення про розслідування щодо корупції у енергетиці
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївські аграрії отримали понад ₴400 млн державної підтримки у 2025 році

Анна Гакман
новини

«Діти захотіли повернутись», — у Кіма розповіли, чому з Грузії повернули вихованців Новопетрівського інтернату, яких вивезли росіяни

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати через нестачу коштів на зарплати та комунальні платежі

Катерина Середа
новини

«Ніхто не хоче цим займатися»: у Заводському районі Миколаєва заміна табличок з новими назвами вулиць затримується через брак підрядників

Анна Гакман
новини

Миколаївські парки просять дозволу взяти в кредит ₴43 млн, щоб купити машини для прибирання

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський заявив, що не спілкувався з Міндічем після оголошення про розслідування щодо корупції у енергетиці
Зеленський ввів персональні санкції проти Міндіча і Цукермана: що відомо
Готуємо рішення, що мають посилити захист Херсону, — Зеленський

У Первомайську понад 40% лікарів — пенсіонери: громада готує програму для молодих медиків

У Кіма розповіли, чому з Грузії повернули вихованців інтернату, яких вивезли в РФ

9 годин тому

Миколаївські аграрії отримали понад ₴400 млн державної підтримки у 2025 році

Головне сьогодні