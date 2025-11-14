₴50 тис. при народженні дитини: Зеленський підписав закон про збільшення виплат для сімей

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: Getty image

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що підвищує розміри державної допомоги сім’ям із дітьми. Він передбачає збільшення одноразової виплати при народженні до 50 тисяч гривень.

Про це йдеться у картці законопроєкту №13532 на сайті Верховної Ради. Документ розширює програми підтримки батьків і дітей на 2026 рік:

7000 гривень — допомога у зв’язку з вагітністю й пологами,

50 000 гривень — одноразова допомога при народженні,

«Пакунок малюка» — одноразова матеріальна допомога або грошова компенсація при народженні (на вибір батьків),

7000 гривень — допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Призначається і для дітей, яким на день набрання чинності законом не виповнилось одного року,

8000 гривень — «єЯсла», допомога для догляду за дитиною віком від 2 до 3 років у разі повного працевлаштування матері або іншого законного представника, який фактично здійснює догляд за дитиною до 1 року,

8000 гривень — «єСадок», виплата коштом місцевого бюджету для забезпечення догляду за дитиною віком від 4 до 6 років у разі відсутності вільного місця у комунальних закладах дошкільної освіти з 2028 року,

5000 гривень — «Пакунок школяра», одноразова грошова допомога учням перших класів.

Нагадаємо, раніше Українська видавнича асоціація запропонувала створити «Культурний пакунок» — проєкт, який дозволить спрямувати частину державних коштів зимової підтримки на придбання книжок, квитків до театрів, музеїв і кіно.