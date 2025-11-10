«Культурний пакунок»: в Україні пропонують додати до зимової єПідтримки гроші на купівлю книжок

В Україні пропонують створити «Культурний пакунок» до зимової єПідтримки . Фото: "МикВісті"

Українська видавнича асоціація пропонує створити «Культурний пакунок» — проєкт, який дозволить спрямувати частину державних коштів зимової підтримки на придбання книжок, квитків до театрів і музеїв.

Про це повідомила генеральна директорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова.

За її словами, подібна практика — «ваучери на культуру» — вже давно популярна в Європі, зокрема в Італії, Іспанії, Франції та Німеччині.

— У такий спосіб ці країни підтримують зацікавленість культурою молодь, яка ще не заробляє і не може дозволити витрачати кошти на культурні продукти, — пояснила Юлія Орлова.

Вона нагадала, що під час минулої зимової єПідтримки близько 75 тисяч українців витратили кошти саме на книжки.

— Хоча у результаті це лише 0,5% від усіх 14,4 мільйонів українців, які скористалися цією допомогою, але ця кількість людей створює помітну підтримку для культурної індустрії, — зазначила керівниця видавництва.

За її словами, такі програми не лише мотивують українців обирати культурний відпочинок, а й «допомагають українським видавництвам працювати, планувати нові книжки з українськими авторками і авторами, оплачувати роботу всіх дотичних до створення книжок, організації подій».

У видавничій асоціації наголошують, що з вересня, тобто з настанням холодів і зростанням витрат, в галузі спостерігається спад — продажі книжок помітно зменшилися. Тож реалізація «Культурного пакунку» може стати інструментом підтримки української культури в умовах економічних викликів.

Асоціація пропонує закріпити певний відсоток державної допомоги, який би спрямовувався виключно на культурні продукти — книжки, театри, музеї, українське кіно. Окрім того, ініціатори пропонують долучити до проєкту й «Пакунок малюка», щоб молоді батьки могли купувати дитячі книжки або набори для розвитку.

Слід зазначити, що 1 листопада президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити та представити пакет програм допомоги українцям на зимовий період — «Зимову підтримку». До пакета входитиме пряма фінансова допомога, як і минулого року, а також окремі асигнування для вразливих соціальних груп.

Нагадаємо, що у минулому році з 1 грудня діяла програму допомоги «Є-підтримка». Згідно з нею, кожен українець мав можливість отримати тисячу гривень. Ці кошти можна було витратити на оплату товарів та послуг.