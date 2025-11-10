  • вівторок

    11 листопада, 2025

  • 14.1°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 11 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 14.1° Слабкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Культурний пакунок»: в Україні пропонують додати до зимової єПідтримки гроші на купівлю книжок

В Україні пропонують створити «Культурний пакунок» до зимової єПідтримки . Фото: В Україні пропонують створити «Культурний пакунок» до зимової єПідтримки . Фото: "МикВісті"

Українська видавнича асоціація пропонує створити «Культурний пакунок» — проєкт, який дозволить спрямувати частину державних коштів зимової підтримки на придбання книжок, квитків до театрів і музеїв.

Про це повідомила генеральна директорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова.

За її словами, подібна практика — «ваучери на культуру» — вже давно популярна в Європі, зокрема в Італії, Іспанії, Франції та Німеччині.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

— У такий спосіб ці країни підтримують зацікавленість культурою молодь, яка ще не заробляє і не може дозволити витрачати кошти на культурні продукти, — пояснила Юлія Орлова.

Вона нагадала, що під час минулої зимової єПідтримки близько 75 тисяч українців витратили кошти саме на книжки.

— Хоча у результаті це лише 0,5% від усіх 14,4 мільйонів українців, які скористалися цією допомогою, але ця кількість людей створює помітну підтримку для культурної індустрії, — зазначила керівниця видавництва.

За її словами, такі програми не лише мотивують українців обирати культурний відпочинок, а й «допомагають українським видавництвам працювати, планувати нові книжки з українськими авторками і авторами, оплачувати роботу всіх дотичних до створення книжок, організації подій».

У видавничій асоціації наголошують, що з вересня, тобто з настанням холодів і зростанням витрат, в галузі спостерігається спад — продажі книжок помітно зменшилися. Тож реалізація «Культурного пакунку» може стати інструментом підтримки української культури в умовах економічних викликів.

Асоціація пропонує закріпити певний відсоток державної допомоги, який би спрямовувався виключно на культурні продукти — книжки, театри, музеї, українське кіно. Окрім того, ініціатори пропонують долучити до проєкту й «Пакунок малюка», щоб молоді батьки могли купувати дитячі книжки або набори для розвитку.

Слід зазначити, що 1 листопада президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити та представити пакет програм допомоги українцям на зимовий період — «Зимову підтримку». До пакета входитиме пряма фінансова допомога, як і минулого року, а також окремі асигнування для вразливих соціальних груп.

Нагадаємо, що у минулому році з 1 грудня діяла програму допомоги «Є-підтримка». Згідно з нею, кожен українець мав можливість отримати тисячу гривень. Ці кошти можна було витратити на оплату товарів та послуг.

Останні новини про: Культура

Афіша тижня у Миколаєві: прем’єри, музика та відпочинок для всієї родини
«Зірка культури» 2025 року: у Миколаєві відзначили видатних діячів мистецтва
У Миколаєві зняли фільм про історію козацьких морських походів
Реклама

Читайте також:

новини

Підвищення зарплат медикам в Очакові допомогло стримати відтік фахівців, — Кім

Анна Гакман
новини

Сєнкевич заявив про нестачу кадрів у Миколаєві: після війни потрібні будуть люди для відбудови

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві відкрили центр підтримки дітей із розладами спектра аутизму

Ірина Олехнович
новини

«При повному блекауті витримаємо місяць». У Сєнкевича розповіли про готовність Миколаєва до можливих тривалих відключень світла і тепла

Аліса Мелік-Адамян
новини

На укриття для дитячої лікарні в Миколаєві витратять додатково ₴28,8 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Культура

У Миколаєві зняли фільм про історію козацьких морських походів
«Зірка культури» 2025 року: у Миколаєві відзначили видатних діячів мистецтва
Афіша тижня у Миколаєві: прем’єри, музика та відпочинок для всієї родини

До 14 годин без електрики: у Миколаєві опублікували графіки відключень світла на 11 листопада

Підвищення зарплат медикам в Очакові допомогло стримати відтік фахівців, — Кім

Рятувальники та синоптики попереджають про сильні дощі на Миколаївщині

Сєнкевич заявив про нестачу кадрів у Миколаєві: після війни потрібні будуть люди