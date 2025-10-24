Німеччина внесла €60 млн у Фонд підтримки енергетики України перед зимою. Фото: Юлія Свириденко

Німеччина перерахувала 60 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України для допомоги в підготовці до опалювального сезону. Ці кошти спрямують на закупівлю генераторів, енергетичного обладнання та мобільних теплоелектростанцій.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, сьогодні до Києва з робочим візитом прибула міністерка енергетики Німеччини Катаріна Райхе. За словами Юлії Свириденко, під час зустрічі сторони обговорили підготовку України до зими та зміцнення її енергетичної стійкості. Держави домовилися створити спільну робочу групу з енергетики та розширити індустріальну співпрацю.

Також, у грудні в Берліні планують провести українсько-німецький бізнес-форум, який має стати платформою для нових партнерств між компаніями обох країн.

«Запропонували Німеччині укласти міжурядову угоду для підтримки інвесторів — за моделлю, яку вже реалізують Данія, Нідерланди, Франція та Швейцарія. Також подякувала Німеччині за активну позицію щодо використання російських активів», — зазначила Юлія Свириденко.

