  • пʼятниця

    24 жовтня, 2025

  • 16.4°
    Гроза

    Миколаїв

  • 24 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 16.4° Гроза

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Німеччина внесла €60 млн у Фонд підтримки енергетики України перед зимою

Німеччина внесла €60 млн у Фонд підтримки енергетики України перед зимою. Фото: Юлія СвириденкоНімеччина внесла €60 млн у Фонд підтримки енергетики України перед зимою. Фото: Юлія Свириденко

Німеччина перерахувала 60 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України для допомоги в підготовці до опалювального сезону. Ці кошти спрямують на закупівлю генераторів, енергетичного обладнання та мобільних теплоелектростанцій.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, сьогодні до Києва з робочим візитом прибула міністерка енергетики Німеччини Катаріна Райхе. За словами Юлії Свириденко, під час зустрічі сторони обговорили підготовку України до зими та зміцнення її енергетичної стійкості. Держави домовилися створити спільну робочу групу з енергетики та розширити індустріальну співпрацю.

Німеччина внесла €60 млн у Фонд підтримки енергетики України перед зимою. Фото: Юлія СвириденкоНімеччина внесла €60 млн у Фонд підтримки енергетики України перед зимою. Фото: Юлія Свириденко

Також, у грудні в Берліні планують провести українсько-німецький бізнес-форум, який має стати платформою для нових партнерств між компаніями обох країн.

«Запропонували Німеччині укласти міжурядову угоду для підтримки інвесторів — за моделлю, яку вже реалізують Данія, Нідерланди, Франція та Швейцарія. Також подякувала Німеччині за активну позицію щодо використання російських активів», — зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Норвегія виділить додаткові $150 мільйонів на підтримку енергетичного сектору України перед зимовим періодом.

Останні новини про: Міжнародна допомога

Швеція виділить додаткові €35 мільйонів на підтримку України перед зимою
Україна і Швеція підписали угоду про наміри закупити до 150 винищувачів Gripen E для ЗСУ
Норвегія виділить додаткові 150 мільйонів доларів на підтримку енергетики України перед зимою
Реклама

Читайте також:

новини

«Це навіть не 10 річних бюджетів міста», — мер про вартість заміни старих труб водомережі Очакова

Юлія Бойченко
новини

Кім, Сєнкевич і Терехов провели у Миколаєві форум прифронтових міст: «Політики тут немає»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Довелося звільнити 43% працівників мерії, — мер Очакова про бюджет міста після вилучення військового ПДФО

Юлія Бойченко
новини

Дати пластику друге життя: у Миколаївському зоопарку пройшла екологічна акція

Ірина Олехнович
новини

У Миколаєві учнів спортивних класів планують годувати двічі на день

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Міжнародна допомога

Норвегія виділить додаткові 150 мільйонів доларів на підтримку енергетики України перед зимою
Україна і Швеція підписали угоду про наміри закупити до 150 винищувачів Gripen E для ЗСУ
Швеція виділить додаткові €35 мільйонів на підтримку України перед зимою

У Миколаєві учнів спортивних класів планують годувати двічі на день

Дати пластику друге життя: у Миколаївському зоопарку пройшла екологічна акція

5 годин тому

За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні