Норвегія виділить додаткові 150 мільйонів доларів на підтримку енергетики України перед зимою

Норвегія надасть приблизно 150 мільйонів доларів для зміцнення енергетичної інфраструктури та систем опалення України напередодні зими.

Фінансування здійснять у співпраці з Європейським Союзом і спрямують на задоволення основних енергетичних потреб України, яка готується до четвертої зими в умовах повномасштабної війни з Росією.

— Україна стикається з черговою важкою зимою, а енергопостачання залишається нестабільним. Спільно з ЄС Норвегія посилює підтримку, щоб забезпечити українські домогосподарства, підприємства та установи електроенергією. Ця допомога є критично важливою як для окремих громадян, так і для функціонування країни загалом, — заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Кошти буде надано через Інвестиційну рамкову програму ЄС для України (Ukraine Investment Framework, UIF), яка залучає державні та приватні інвестиції для відновлення та реконструкції інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії. UIF є частиною Механізму підтримки України — спеціального інструменту ЄС для надання цивільної допомоги.

Це вже третій пакет допомоги Україні від Норвегії у 2025 році, спрямований на посилення енергетичної стійкості держави. Він також доповнить фінансування на закупівлю газу, заплановане на 2025 рік.

— Україні потрібне стабільне енергопостачання для забезпечення базових послуг, поки країна продовжує захищатися. Співпрацюючи з ЄС, ми гарантуємо, що кошти будуть використані для підтримки енергопостачання України, — наголосив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Загалом із 2022 року Норвегія вже надала Україні 6,1 мільярда норвезьких крон (близько 400 мільйонів доларів) фінансової підтримки.

Нагадаємо, раніше Швеція повідомила, що виділить додаткові 35 мільйонів євро на підтримку України перед зимою.