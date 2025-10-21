Швеція виділить додаткові €35 мільйонів на підтримку України перед зимою

Прапори Швеції та України. Ілюстративне фото: EPA-EFE/Claudio Bresciani

Швеція ухвалила рішення збільшити фінансування Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF) на 35 мільйонів євро.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Швеції у соцмережі X.

«З наближенням зими Швеція збільшує свою підтримку Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ України (URTF) Світового банку на 385 мільйонів шведських крон (або 35 мільйонів євро). Фонд дає змогу задовольнити найнагальніші потреби та зміцнити стійкість і довгострокове відновлення України», — йдеться у заяві МЗС Швеції.

