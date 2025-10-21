  • середа

    22 жовтня, 2025

  • 6.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 6.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Швеція виділить додаткові €35 мільйонів на підтримку України перед зимою

Прапори Швеції та України. Ілюстративне фото: EPA-EFE/Claudio BrescianiПрапори Швеції та України. Ілюстративне фото: EPA-EFE/Claudio Bresciani

Швеція ухвалила рішення збільшити фінансування Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF) на 35 мільйонів євро.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Швеції у соцмережі X.

«З наближенням зими Швеція збільшує свою підтримку Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ України (URTF) Світового банку на 385 мільйонів шведських крон (або 35 мільйонів євро). Фонд дає змогу задовольнити найнагальніші потреби та зміцнити стійкість і довгострокове відновлення України», — йдеться у заяві МЗС Швеції.

Раніше, Словаччина повідомила, що надасть Україні додаткові €800 тисяч для підтримки енергетичної інфраструктури та побудови укриттів.

Останні новини про: Міжнародна допомога

ЄС домовився про оборонну програму на €1,5 млрд із підтримкою України: про що йдеться
Словаччина надасть Україні додаткові €800 тис. для підтримки енергетичної інфраструктури та побудови укриттів
Фінляндія готує 30-й пакет військової допомоги Україні на €52 млн
Реклама

Читайте також:

новини

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновити опалення

Світлана Іванченко
новини

«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

Світлана Іванченко
новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Міжнародна допомога

Фінляндія готує 30-й пакет військової допомоги Україні на €52 млн
Словаччина надасть Україні додаткові €800 тис. для підтримки енергетичної інфраструктури та побудови укриттів
ЄС домовився про оборонну програму на €1,5 млрд із підтримкою України: про що йдеться

Місто на податках: чому скорочення ПДФО б’є по Миколаєву

Лисак заявив, що в Одесі ліквідують муніципальну варту

7 годин тому

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновлять опалення

Світлана Іванченко

Головне сьогодні