Словаччина надасть Україні додаткові €800 тис. для підтримки енергетичної інфраструктури та побудови укриттів

Словаччина планує виділити додаткове фінансування для підтримки енергетичної інфраструктури України сумою на 500 тисяч євро та 300 000 євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових регіонах.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час спільної заяви для медіа з головою уряду Словаччини Робертом Фіцо.

Вона подякувала словацькій стороні за постійну підтримку та допомогу.

— Ми цінуємо ваше рішення щодо виділення додаткових коштів на підтримку нашої енергетичної інфраструктури та також на підтримку укриттів. Це надзвичайно важливо для того, щоби українські діти мали можливість продовжувати навчання в офлайн-режимі та не втрачати необхідний рівень знань, — сказала Юлія Свириденко.

За словами прем’єрки, Україна готується до складного зимового періоду та розраховує на подальшу підтримку з боку Словаччини.

— Наші команди в частині енергетики досягли помітного успіху щодо конкретних проєктів взаємовигідного використання інфраструктури нашої країни. Мені здається, що координація зі взаємодії з енергетичної безпеки допоможе нам пройти крізь складний період, — зауважила вона.

Окремо Свириденко висловила вдячність Словаччині за увагу до оборонних питань, підкресливши, що співпраця між країнами в цьому напрямі переходить на новий практичний рівень.

Вона також повідомила, що наступні зустрічі з представниками уряду Словаччини планується провести в Україні.

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга уточнив, що Уряд Словаччини ухвалив рішення надати Україні пакет енергетичного обладнання на суму 500 тисяч євро, а також 300 тисяч євро для будівництва укриттів у школах прифронтових регіонів.

Він також зазначив, що під час переговорів обговорювали механізм SAFE, спрямований на посилення стійкості України, а також подальший розвиток ініціативи PURL.

Крім того, очільник МЗС повідомив, що до кінця 2025 року Україна планує відкрити консульство у Пряшеві, на сході Словаччини. Це, за його словами, сприятиме покращенню надання консульських послуг для української громади в країні.

Раніше, Європейський Союз повідомляв, що надасть Агентству ООН у справах біженців (УВКБ ООН) додаткове фінансування у розмірі 12 мільйонів євро для підтримки українців, які постраждали від війни та потребують допомоги в зимовий період.