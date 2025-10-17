  • пʼятниця

Клуб

Словаччина надасть Україні додаткові €800 тис. для підтримки енергетичної інфраструктури та побудови укриттів

Юлія Свириденко та Роберт Фіцо. Фото: t.me/svyrydenkoyЮлія Свириденко та Роберт Фіцо. Фото: t.me/svyrydenkoy

Словаччина планує виділити додаткове фінансування для підтримки енергетичної інфраструктури України сумою на 500 тисяч євро та 300 000 євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових регіонах.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час спільної заяви для медіа з головою уряду Словаччини Робертом Фіцо.

Вона подякувала словацькій стороні за постійну підтримку та допомогу.

— Ми цінуємо ваше рішення щодо виділення додаткових коштів на підтримку нашої енергетичної інфраструктури та також на підтримку укриттів. Це надзвичайно важливо для того, щоби українські діти мали можливість продовжувати навчання в офлайн-режимі та не втрачати необхідний рівень знань, — сказала Юлія Свириденко.

За словами прем’єрки, Україна готується до складного зимового періоду та розраховує на подальшу підтримку з боку Словаччини.

— Наші команди в частині енергетики досягли помітного успіху щодо конкретних проєктів взаємовигідного використання інфраструктури нашої країни. Мені здається, що координація зі взаємодії з енергетичної безпеки допоможе нам пройти крізь складний період, — зауважила вона.

Окремо Свириденко висловила вдячність Словаччині за увагу до оборонних питань, підкресливши, що співпраця між країнами в цьому напрямі переходить на новий практичний рівень.

Вона також повідомила, що наступні зустрічі з представниками уряду Словаччини планується провести в Україні.

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга уточнив, що Уряд Словаччини ухвалив рішення надати Україні пакет енергетичного обладнання на суму 500 тисяч євро, а також 300 тисяч євро для будівництва укриттів у школах прифронтових регіонів.

Він також зазначив, що під час переговорів обговорювали механізм SAFE, спрямований на посилення стійкості України, а також подальший розвиток ініціативи PURL.

Крім того, очільник МЗС повідомив, що до кінця 2025 року Україна планує відкрити консульство у Пряшеві, на сході Словаччини. Це, за його словами, сприятиме покращенню надання консульських послуг для української громади в країні.

Раніше, Європейський Союз повідомляв, що надасть Агентству ООН у справах біженців (УВКБ ООН) додаткове фінансування у розмірі 12 мільйонів євро для підтримки українців, які постраждали від війни та потребують допомоги в зимовий період.

