Допомога перед зимою: ЄС надасть €12 млн Агентству ООН у справах біженців для підтримки українців

ЄС надасть €12 мільйонів Агентству ООН у справах біженців для підтримки українців. Фото: Getty Images

Європейський Союз надасть Агентству ООН у справах біженців (УВКБ ООН) додаткове фінансування у розмірі 12 мільйонів євро для підтримки українців, які постраждали від війни та потребують допомоги в зимовий період.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Представництва ЄС в Україні, ці кошти дозволять забезпечити приблизно 359 тисяч людей найнеобхіднішим під час холодів.

— У той час, як Україна готується до четвертої зими повномасштабної війни, Європейський Союз оголосив про додатковий пакет підтримки УВКБ ООН у розмірі 12 мільйонів євро, — йдеться у повідомленні Представництва.

Допомогу насамперед отримають вразливі сім’ї та особи, які проживають поблизу лінії фронту або державного кордону, де зруйновані війною будинки, перебої з електропостачанням і доступом до інших базових послуг. Підтримка розрахована також на людей похилого віку, осіб з інвалідністю та хронічними захворюваннями.

Представництво ЄС підкреслило, що атаки Росії на енергетичну інфраструктуру напередодні початку зимових морозів лише посилюють гуманітарну кризу в країні: лише у вересні зафіксовано понад 30 ударів по енергетичних об’єктах.

Представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт зазначила, що ця підтримка є життєво важливою для тих, хто опинився у найскладніших умовах.

— Ця діяльність забезпечує критичну допомогу найбільш вразливим людям, які знову стикаються із суворою зимою, — сказала вона.

У свою чергу голова офісу гуманітарної допомоги ЄС в Україні Маріанна Франко наголосила, що нове фінансування є свідченням непохитної підтримки народу України з боку Європейського Союзу.

— Наше партнерство з УВКБ ООН гарантує, що ті, хто живе поблизу лінії фронту, отримають необхідну допомогу, щоб залишатися в безпеці та в теплі, — підкреслила вона.

Завдяки новому пакету допомоги УВКБ ООН надаватиме паливо для опалення (зокрема дрова), зимовий одяг, а також проводитиме ремонт пошкоджених будинків. Програму будуть реалізовувати у співпраці з Міністерством соціальної політики, Пенсійним фондом України, обласними адміністраціями та Офісом Президента.

Окрім цього, агентство планує встановлювати обігрівачі та проводить утеплення у місцях колективного проживання, щоб мінімізувати витрати на комунальні послуги та поліпшити умови для внутрішньо переміщених осіб.

