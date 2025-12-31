На програму «Зимова підтримка» подали заявки 18 мільйонів українців

На «Зимову підтримку» подали заявки 18 мільйонів людей. Ілюстраційне фото: depositphotos

18 мільйонів українців подали заявки на отримання допомоги в межах програми «Зимова підтримка» — через застосунок «Дія» або у відділеннях «Укрпошти». Для порівняння, торік програмою скористалися 14,4 мільйона громадян.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Найбільше заявок — 14,3 мільйона — оформили онлайн через «Дію». З них 3,3 мільйона стосуються дітей, і за всіма цими заявками допомогу вже нараховано.

Ще 1,9 мільйона заявок подали у відділеннях «Укрпошти», зокрема 124 тисячі — на дітей. Виплати за цими заявками наразі тривають.

Громадяни, які подали заявки після 16 грудня, почнуть отримувати допомогу на початку січня 2026 року. Водночас майже 2 мільйони пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат через «Укрпошту» вже отримали «Зимову тисячу» на спеціальний рахунок разом із регулярними виплатами.

Зазначимо, що 21 листопада, в Україні розпочинається прийом заявок на виплату 6 500 гривень у рамках програми «Зимова підтримка» для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку нової програми, за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати потягами «Укрзалізниці» в межах трьох тисяч кілометрів по країні.

Слід зазначити, що у державному бюджеті на 2026 рік закладено 14,4 мільярда гривень на реалізацію програми «Зимової підтримки». Очікується, що нею скористаються понад 15 мільйонів громадян.

Також у бюджеті на 2026 рік уряд передбачив близько 16 мільярдів гривень для стабілізації фінансового стану «Укрзалізниці».