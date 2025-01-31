Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги майже на €200 млн

Фінляндія надасть Україні військову допомогу на майже 200 млн євро, фото: apostrophe.ua

Фінляндія виділила Україні новий пакет військової допомоги вартістю 198 мільйонів євро. Це вже 27-ма партія військового обладнання від Гельсінкі.

Як повідомляє Міністерство оборони Фінляндії, рішення ухвалив президент країни 31 січня на пропозицію уряду.

«Цей пакет, вартістю майже 200 мільйонів євро, розроблений у тісній співпраці з українцями. Ми надаємо саме ту підтримку, яка допоможе Україні захиститися в гострій ситуації на фронті», — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Через міркування безпеки деталі щодо змісту, способу та термінів постачання не розголошуються.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Фінляндія надала Україні військову допомогу на 2,5 мільярда євро.

Нагадаємо, що Велика Британія також надасть Україні до двох мільярдів фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет для них. Це приблизно 2,5 мільярди доларів.