  • пʼятниця

    31 січня, 2025

  • 9.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 31 січня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 9.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги майже на €200 млн

Фінляндія надасть Україні військову допомогу на майже 200 млн євро, фото: apostrophe.uaФінляндія надасть Україні військову допомогу на майже 200 млн євро, фото: apostrophe.ua

Фінляндія виділила Україні новий пакет військової допомоги вартістю 198 мільйонів євро. Це вже 27-ма партія військового обладнання від Гельсінкі.

Як повідомляє Міністерство оборони Фінляндії, рішення ухвалив президент країни 31 січня на пропозицію уряду.

«Цей пакет, вартістю майже 200 мільйонів євро, розроблений у тісній співпраці з українцями. Ми надаємо саме ту підтримку, яка допоможе Україні захиститися в гострій ситуації на фронті», — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Через міркування безпеки деталі щодо змісту, способу та термінів постачання не розголошуються.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Фінляндія надала Україні військову допомогу на 2,5 мільярда євро.

Нагадаємо, що Велика Британія також надасть Україні до двох мільярдів фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет для них. Це приблизно 2,5 мільярди доларів. 

Останні новини про: Міжнародна допомога

$1,25 млрд: Швеція передає найбільший пакет допомоги Україні
Через призупинення фінансування США у Миколаєві заморожують проєкти на мільйони доларів: які саме?
Велика Британія надасть Україні до £2 млрд на ППО
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївський глиноземний завод продає майже 7 тонн алюмінію за ₴13,8 млн

Аліна Квітко
новини

Депутати продовжили термін програми з регуляції безпритульних тварин у Миколаєві на 2025 рік

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Очакова визначилась з заробітною платою будівельникам, які відновлюватимуть місто

Юлія Бойченко
новини

Мер Миколаєва хоче залучити ШІ для проведення сесій міськради

Аліна Квітко
новини

«Це революційні зміни», — наглядова рада «Миколаївводоканалу» тепер може призначати аудитора та має звітувати раз на рік

Юлія Бойченко

Останні новини про: Міжнародна допомога

Велика Британія надасть Україні до £2 млрд на ППО
Через призупинення фінансування США у Миколаєві заморожують проєкти на мільйони доларів: які саме?
$1,25 млрд: Швеція передає найбільший пакет допомоги Україні

У Вознесенську керівника комунального підприємства підозрюють у вимаганні хабаря

СЕСІЯ

Мер Миколаєва хоче залучити ШІ для проведення сесій міськради

4 години тому

«Це революційні зміни», — наглядова рада «Миколаївводоканалу» тепер може призначати аудитора та має звітувати раз на рік

СУСПІЛЬСТВО

Юлія Бойченко

Головне сьогодні