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«Нібулон» та «Ерідон» увійшли до списку найбільших платників податків серед агрокомпаній України

Дві миколаївські агрокомпанії очолили рейтинг найбільших платників податків в Україні, фото з сайту ТехноторгДві миколаївські агрокомпанії очолили рейтинг найбільших платників податків в Україні, фото з сайту Техноторг

«Нібулон» та «Ерідон» увійшли до списку найбільших платників податків серед агрокомпаній України за 2024 рік.

Відповідну інформацію озвучив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, лідерами у сплаті податків за 2024 рік стали:

  • КАРГІЛЛ
  • НІБУЛОН
  • ЛДК УКРАЇНА
  • АДМ ЮКРЕЙН
  • ЕРІДОН
  • ВАЙТЕРРА УКРАЇНА
  • ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ
  • БІОЕНЕРДЖІ-ВІННИЦЯ
  • ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД
  • ЛІДЕА УКРАЇНА
  • КВС - УКРАЇНА

«Саме завдяки сумлінній роботі цих підприємств держава отримує необхідні ресурси для підтримки армії, відновлення інфраструктури та реалізації соціальних програм. Кожен сплачений податок – це інвестиція у майбутнє України. Дякуємо великим агропідприємствам за їх працю, стійкість і внесок у стабільність країни», – додав Данило Гетманцев.

«Нібулон» допомагає фермерам розміновувати їх поля

Після запуску ринку розмінування сільгоспземель компанія «Нібулон» почала брати участь у тендерах як оператор протимінної діяльності.

Фермери подають заявки на розмінування власних полів, з них формується відповідний реєстр, і у порядку черги Центр гуманітарного розмінування оголошує тендери на розмінування сільгоспземель. У 2024 році з державного бюджету на розмінування фермерських полів виділили 3 мільярди гривень.

Машина для розмінування GCS-200 компанії «Нібулон», жовтень 2024 року, фото «МикВісті»
Машина для розмінування GCS-200 компанії «Нібулон», жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Наразі «Нібулон» бере участь у тендерах на розмінування полів у чотирьох областях: Миколаївській області, Запорізькій області, Дніпропетровській області та Херсонській області. 

Однак для того, щоб стати повноцінним учасником тендеру «Нібулон» планує сертифікуватися на підрив та перевезення ВНП. Наразі з цим компанії допомагають спеціалісти ДСНС.   

«До торгів ми не здійснювали сертифікацію цього процесу з однієї простої причини: в нас досить якісна, як і в будь-якого іншого оператора, взаємодія з ДСНС. Але оскільки на тендерах не можна заявляти просто взаємодію з ДСНС, ми співпрацюємо з іншими операторами, які сертифіковані на цей процес, щоб брати участь», — розповів Михайло Різак.

Отримати сертифікат на цей вид діяльності у компанії розраховують, як каже директор із взаємодії з органами влади, «в найближчому майбутньому»: «Я гадаю, що це буде приблизно весна 2025 року. Ми сертифікуємося, щоб забезпечувати повний цикл надання послуг». 

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