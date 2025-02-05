«Нібулон» та «Ерідон» увійшли до списку найбільших платників податків серед агрокомпаній України
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- Анна Гакман
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19:25, 05 лютого, 2025
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«Нібулон» та «Ерідон» увійшли до списку найбільших платників податків серед агрокомпаній України за 2024 рік.
Відповідну інформацію озвучив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, лідерами у сплаті податків за 2024 рік стали:
- КАРГІЛЛ
- НІБУЛОН
- ЛДК УКРАЇНА
- АДМ ЮКРЕЙН
- ЕРІДОН
- ВАЙТЕРРА УКРАЇНА
- ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ
- БІОЕНЕРДЖІ-ВІННИЦЯ
- ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД
- ЛІДЕА УКРАЇНА
- КВС - УКРАЇНА
«Саме завдяки сумлінній роботі цих підприємств держава отримує необхідні ресурси для підтримки армії, відновлення інфраструктури та реалізації соціальних програм. Кожен сплачений податок – це інвестиція у майбутнє України. Дякуємо великим агропідприємствам за їх працю, стійкість і внесок у стабільність країни», – додав Данило Гетманцев.
«Нібулон» допомагає фермерам розміновувати їх поля
Після запуску ринку розмінування сільгоспземель компанія «Нібулон» почала брати участь у тендерах як оператор протимінної діяльності.
Фермери подають заявки на розмінування власних полів, з них формується відповідний реєстр, і у порядку черги Центр гуманітарного розмінування оголошує тендери на розмінування сільгоспземель. У 2024 році з державного бюджету на розмінування фермерських полів виділили 3 мільярди гривень.
Наразі «Нібулон» бере участь у тендерах на розмінування полів у чотирьох областях: Миколаївській області, Запорізькій області, Дніпропетровській області та Херсонській області.
Однак для того, щоб стати повноцінним учасником тендеру «Нібулон» планує сертифікуватися на підрив та перевезення ВНП. Наразі з цим компанії допомагають спеціалісти ДСНС.
«До торгів ми не здійснювали сертифікацію цього процесу з однієї простої причини: в нас досить якісна, як і в будь-якого іншого оператора, взаємодія з ДСНС. Але оскільки на тендерах не можна заявляти просто взаємодію з ДСНС, ми співпрацюємо з іншими операторами, які сертифіковані на цей процес, щоб брати участь», — розповів Михайло Різак.
Отримати сертифікат на цей вид діяльності у компанії розраховують, як каже директор із взаємодії з органами влади, «в найближчому майбутньому»: «Я гадаю, що це буде приблизно весна 2025 року. Ми сертифікуємося, щоб забезпечувати повний цикл надання послуг».
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