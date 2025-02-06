На Миколаївщині за ліцензії на продаж алкоголю, тютюну та пального сплатили понад ₴3 млн
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- Марія Хаміцевич
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15:41, 06 лютого, 2025
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У січні 2025 року бізнеси Миколаївщини перерахували 3,1 мільйона гривень до місцевих бюджетів за ліцензії на виробництво та продаж алкоголю, тютюну та пального.
Як повідомили в Миколаївському управлінні Державної податкової служби, це оплата за право:
- виробляти коньячний спирт і алкогольні напої;
- продавати алкоголь та тютюнові вироби вроздріб і оптом;
- реалізовувати пальне;
- торгувати рідинами для електронних сигарет.
Слід зазначити, що порівняно з січнем минулого року надходження зросли на 564,8 тисячі гривень, що на 22% більше.
Нагадаємо, що у 2024 році підприємці Миколаївщини, які займаються торгівлею алкогольними напоями, перерахували до місцевих бюджетів 163,4 мільйона гривень акцизного податку.
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