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На Миколаївщині за ліцензії на продаж алкоголю, тютюну та пального сплатили понад ₴3 млн

Надходження від ліцензій у Миколаївщині зросли на 22%, фото: Світлана КовальНадходження від ліцензій у Миколаївщині зросли на 22%, фото: Світлана Коваль

У січні 2025 року бізнеси Миколаївщини перерахували 3,1 мільйона гривень до місцевих бюджетів за ліцензії на виробництво та продаж алкоголю, тютюну та пального.

Як повідомили в Миколаївському управлінні Державної податкової служби, це оплата за право:

  • виробляти коньячний спирт і алкогольні напої;
  • продавати алкоголь та тютюнові вироби вроздріб і оптом;
  • реалізовувати пальне;
  • торгувати рідинами для електронних сигарет.

Слід зазначити, що порівняно з січнем минулого року надходження зросли на 564,8 тисячі гривень, що на 22% більше.

Нагадаємо, що у 2024 році підприємці Миколаївщини, які займаються торгівлею алкогольними напоями, перерахували до місцевих бюджетів 163,4 мільйона гривень акцизного податку.

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