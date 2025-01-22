  • середа

    22 січня, 2025

  • 4.3°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 22 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • 4.3° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У 2024 році бізнес сплатив до бюджету Миколаївщини понад ₴163 млн податку за продаж алкоголю

Підприємці Миколаївщини сплатили до бюджету 163,4 млн грн за продаж алкоголю, фото: volynnews.comПідприємці Миколаївщини сплатили до бюджету 163,4 млн грн за продаж алкоголю, фото: volynnews.com

У 2024 році підприємці Миколаївщини, які займаються торгівлею алкогольними напоями, перерахували до місцевих бюджетів 163,4 мільйона гривень акцизного податку.

Як зазначили у Державній податковій службі Миколаївської області, цей показник перевищив минулорічний на 23,6 мільйона гривень.

Також податківці провели 555 перевірок для боротьби з тіньовим ринком підакцизних товарів. За їхніми результатами накладено штрафів на суму 18,9 мільйона гривень, з яких 10,3 мільйона вже сплачено до бюджету.

Слід зазначити, що наприкінці листопада 2024 року президент Зеленський підписав закон про підвищення податків. Очікується, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень. Також повідомлялось, що з 1 січня ФОП будуть сплачувати підвищені податки.

Останні новини про: податки

Підприємства Миколаївщини сплатили майже ₴688 млн податків у 2024 році
Гетманцев подав до Ради законопроєкти про оподаткування закордонних посилок
На Одещині судитимуть директора підприємства за несплату понад ₴8,7 млн податків
Реклама

Читайте також:

новини

Спортсменка Ладига, яка насмерть збила жінку у Миколаєві, мобілізувалась: адвокати просять зупинити розгляд апеляції

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Миколаєві центр подології «Suda» постраждав від нічної атаки дронів

Аліна Квітко
новини

«Росіяни «звільнили» жилкоп», — миколаївець розповів, як діставав сусідку з-під завалів після нічної атаки

Аліна Квітко
новини

«Пропонували рішення ще рік тому»: компанія, яка будувала фонтани на Соборній в Миколаєві, готова надати спеціалістів для їхнього ремонту

Аліна Квітко
новини

Посол Франції й представниця ЄІБ відвідали Миколаїв та поспілкувалися з медіа

Юлія Бойченко

Останні новини про: податки

На Одещині судитимуть директора підприємства за несплату понад ₴8,7 млн податків
Гетманцев подав до Ради законопроєкти про оподаткування закордонних посилок
Підприємства Миколаївщини сплатили майже ₴688 млн податків у 2024 році

Частина жителів Миколаєва через російську атаку залишись без тепла, світла та газу

Прокуратура розпочала розслідування воєнного злочину після обстрілу Миколаєва дронами-камікадзе

4 години тому

Миколаївські шаблістки здобули золото на юніорському чемпіонаті України

Світлана Іванченко

Головне сьогодні