У 2024 році бізнес сплатив до бюджету Миколаївщини понад ₴163 млн податку за продаж алкоголю
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- Марія Хаміцевич
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17:02, 22 січня, 2025
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У 2024 році підприємці Миколаївщини, які займаються торгівлею алкогольними напоями, перерахували до місцевих бюджетів 163,4 мільйона гривень акцизного податку.
Як зазначили у Державній податковій службі Миколаївської області, цей показник перевищив минулорічний на 23,6 мільйона гривень.
Також податківці провели 555 перевірок для боротьби з тіньовим ринком підакцизних товарів. За їхніми результатами накладено штрафів на суму 18,9 мільйона гривень, з яких 10,3 мільйона вже сплачено до бюджету.
Слід зазначити, що наприкінці листопада 2024 року президент Зеленський підписав закон про підвищення податків. Очікується, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень. Також повідомлялось, що з 1 січня ФОП будуть сплачувати підвищені податки.
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