У 2024 році бізнес сплатив до бюджету Миколаївщини понад ₴163 млн податку за продаж алкоголю

Підприємці Миколаївщини сплатили до бюджету 163,4 млн грн за продаж алкоголю, фото: volynnews.com

У 2024 році підприємці Миколаївщини, які займаються торгівлею алкогольними напоями, перерахували до місцевих бюджетів 163,4 мільйона гривень акцизного податку.

Як зазначили у Державній податковій службі Миколаївської області, цей показник перевищив минулорічний на 23,6 мільйона гривень.

Також податківці провели 555 перевірок для боротьби з тіньовим ринком підакцизних товарів. За їхніми результатами накладено штрафів на суму 18,9 мільйона гривень, з яких 10,3 мільйона вже сплачено до бюджету.

Слід зазначити, що наприкінці листопада 2024 року президент Зеленський підписав закон про підвищення податків. Очікується, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень. Також повідомлялось, що з 1 січня ФОП будуть сплачувати підвищені податки.