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Україна отримає понад €100 млн від Європейського інвестиційного банку

Денис Шмигаль та Надія Кальвіно. Фото: Telegram-канал ШмигаляДенис Шмигаль та Надія Кальвіно. Фото: Telegram-канал Шмигаля

Україна і Європейський інвестиційний банк уклали угоди, які забезпечить фінансування відновлення енергетики і критичної інфраструктури.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно.

За його словами, перша угода стосується видалення ЄІБ 16,5 мільйонів на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності. Також була підписана ще одна угода для отримання 100 мільйонів євро на відновлення об’єктів водо- теплопостачання і водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я і житловому секторі.

За словами Дениса Шмигаля, окремо йшлося про фінансування у межах двосторонньої співпраці.

Раніше повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк планує допомогти Миколаєву або з відбудовою зруйнованого житла або з будівництвом нового соціального. 

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