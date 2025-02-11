Японія надасть Україні грант розміром близько $58 млн на відновлення

Україна отримає грант від Японії. Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Україна отримає грант від Японії в розмірі 8,8 мільярда японських єн, або близько 58 мільйонів доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Це кошти Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на фінансування проектів відбудови. Вдячний японським партнерам за послідовну незмінну підтримку», — зазначив він.

Денис Шмигаль додав, що уряд систематично працює над залученням додаткових ресурсів на програми відбудови за принципом «build back better». Зокрема, зміни по одній з них, а саме покращення логістичних спроможностей та відновлення транспортної інфраструктури, вже відчуває український бізнес та громадяни.

Він підкреслив, що за підтримки партнерів будуть посилювати цей напрям разом з іншими пріоритетами відновлення: житло, енергетика, критична інфраструктура.

Нагадаємо, що Україна і Європейський інвестиційний банк уклали угоди, які забезпечить фінансування відновлення енергетики і критичної інфраструктури.