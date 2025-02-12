Майже 97% закупівель на відновлення у 2024 році пройшли без конкуренції
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- Світлана Іванченко
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18:10, 12 лютого, 2025
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У 2024 році 96,6% закупівель на відновлення в Україні відбулися без конкуренції, лише з єдиним учасником.
Про це свідчать дані моніторингу відбудови України в межах проєкту «Контроль витрат на відновлення», пише «Економічна правда».
Загалом через Prozorro за рік завершили понад 134 тисячі закупівель на 272 мільярди гривень у категорії «Будівельні роботи та поточний ремонт». При цьому лише 300 торгів на 2,2 мільярди гривень залучили п’ятьох і більше учасників.
Фахівці зазначають, що, як і у 2023 році, деякі замовники штучно занижували вартість закупівель, щоб обійти вимоги тендерного законодавства.
«Як і 2023 року, спостерігалось штучне заниження вартості закупівель для обходу вимог закупівельного законодавства. Наприклад, замовники провели на допорогові 190-200 тисяч гривень на майже 12 тисяч закупівель, що у 27 разів більше, ніж за надпорогові 200-210 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.
Лідерами з організації закупівель у 2024 році стали ПрАТ «Укргідроенерго», яке закуповує укриття для своїх об’єктів; КП «Київський метрополітен», яке закупило будівництво лінії у групи компаній «Автострада», та Служба відновлення у Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.
Зокрема, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Миколаївській області організувала закупівлі на більше 11 мільйонів гривень.
Раніше повідомлялось, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області без тендеру обрала компанії, які будуватимуть новий водозабір та водогін для запуску прісної води до Миколаєва.
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