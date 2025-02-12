Майже 97% закупівель на відновлення у 2024 році пройшли без конкуренції

У 2024 році 96,6% закупівель на відновлення в Україні відбулися без конкуренції, лише з єдиним учасником.

Про це свідчать дані моніторингу відбудови України в межах проєкту «Контроль витрат на відновлення», пише «Економічна правда».

Найбільші організатори та переможці, ІЕД, ГО «Технології прогресу»

Загалом через Prozorro за рік завершили понад 134 тисячі закупівель на 272 мільярди гривень у категорії «Будівельні роботи та поточний ремонт». При цьому лише 300 торгів на 2,2 мільярди гривень залучили п’ятьох і більше учасників.

Фахівці зазначають, що, як і у 2023 році, деякі замовники штучно занижували вартість закупівель, щоб обійти вимоги тендерного законодавства.

«Як і 2023 року, спостерігалось штучне заниження вартості закупівель для обходу вимог закупівельного законодавства. Наприклад, замовники провели на допорогові 190-200 тисяч гривень на майже 12 тисяч закупівель, що у 27 разів більше, ніж за надпорогові 200-210 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

Лідерами з організації закупівель у 2024 році стали ПрАТ «Укргідроенерго», яке закуповує укриття для своїх об’єктів; КП «Київський метрополітен», яке закупило будівництво лінії у групи компаній «Автострада», та Служба відновлення у Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Зокрема, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Миколаївській області організувала закупівлі на більше 11 мільйонів гривень.

Найбільші закупівлі Центр економічної стратегії, ІЕД, ГО «Технології прогресу»

Раніше повідомлялось, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області без тендеру обрала компанії, які будуватимуть новий водозабір та водогін для запуску прісної води до Миколаєва.