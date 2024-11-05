Служба відновлення уклала договори на будівництво нового водогону для Миколаєва на понад ₴5 млрд

У Тернових Подах відсутнє водопостачання, фото: «МикВісті»

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області без тендеру обрала компанії, які будуватимуть новий водозабір та водогін для запуску прісної води до Миколаєва.

Наразі укладено договори на дві з трьох ділянок будівництва, пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи публічних закупівель ProZorro.

Йдеться про будівництво водозабору з річки Південний Буг у Новій Одесі та магістрального водогону для Миколаєва. Це роботи на ІІ ділянці будівництва за 2,5 мільярда гривень та ІІІ ділянці будівництва за 2,6 мільярда гривень. Однак тендер на роботи на І ділянці будівництва станом на 5 листопада в системі публічних закупівель відсутній.

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Ці роботи виконуватимуть дві підрядні компанії — «Укртрансміст» та «Ростдорстрой», з якими Служба відновлення та розвитку інфраструктури поза тендером уклала 4 листопада два договори. Це рішення там пояснили тим, що інженерний звіт, де міститься інформація про вартість будівництва водогону, обсяги робіт та проєкт завдання, Служба отримала лише 17 жовтня 2024 року, а виконати ці роботи треба до 31 грудня 2024 року.

«Задля реалізації експериментального проєкту у встановлені державою терміни неможливо дотриматись термінів на проведення закупівлі шляхом відкритих торгів», — пояснили у Службі відновлення області.

Відповідно до даних системи публічних закупівель, підрядні компанії мають виконати роботи до 25 грудня 2024 року.

«Укртрансміст»

Київська компанія «Укртрансміст» почала отримувати на Миколаївщині дорожні підряди лише після початку широкомасштабного вторгнення РФ, пише Nikcenter. Саме цій компанії, пише видання, дісталися засекречені підряди загальною вартістю понад 2 мільярди на створення двох укриттів для енергетичної інфраструктури.

Цьогоріч Служба відновлення інфраструктури у Миколаївській області підписала вже три договори із компанією «Укртрансміст» на капітальний ремонт одного й того ж об’єкту. Йдеться про ремонт мосту під Снігурівкою, загальна вартість робіт якого склала вже майже 400 мільйонів гривень.

«Ростдорстрой»

У травні 2023 року компанія «Ростдорстрой» розпочала ремонт дороги по Інгульскому мосту у Миколаєві ще до підписання договору на виконання цих робіт.

Загалом фірма «Ростдорстрой» була однією з двох, яку розкритикував президент України Володимир Зеленський під час свого візиту на Миколаївщину ще у 2019 році. Тоді виконуючий обов'язки голови Служби автомобільних доріг Миколаївської області поскаржився Володимиру Зеленському на дві компанії, які постійно зривають тендери, а саме «Полтавабудцентр» та «Ростдорстрой».

Своєю чергою Володимир Зеленський дав доручення підлеглим зробити все можливе, щоб ці компанії більше не брали участі у тендерах та не допускалися до ремонту доріг.

— Можете подзвонити цим двом компаніям та сказати їм, що ми їх більше не бачимо учасниками відкритих та чесних торгів. Ці люди не хочуть працювати за правилами, — заявив Володимир Зеленський.

Однак після цього компанії продовжили брати участь у «дорожніх» тендерах та отримувати в них перемогу.

А у грудні 2020 року діючий чинний голова Служби автодоріг у Миколаївській області Владислав Невеселий заявив, що хоче, але не має можливості не допускати на тендери скандальні фірми-монополісти, які роблять неякісні ремонти, а у разі програшу торгів поводяться, як «тендерні тролі», затягуючи процес підписання договору у судах та інших інстанціях.

Водогін для Миколаєва

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

В травні мер Сєнкевич висловлював сподівання, що звільнення Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури не вплине на плани будівництва нового водогону для міста.

У червні звільнено було і Мустафу Найєма. Однак пізніше сам Найєм відповів на звинувачення Мінфіну в тому, що Агентство не надало проєкту водогону в Миколаївській області, зазначивши, що на момент його звільнення вже готувались технічне завдання на проведення процедури закупівель.

Під час брифінгу 11 липня, відповідаючи на питання «МикВісті», Віталій Кім сказав, що Миколаїв ще не отримав коштів від уряду на будівництво нового водогону, адже там змінилась сума. Оновлений кошторис проєкту він планував представити на розгляд уряду.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів журналістам, що завдяки оптимізації кошторису на будівництво водогону потрібно близько 3 мільярдів гривень. Хоча раніше мова йшла про суму від 4 до 8 мільярдів гривень.

Варто зазначити, що за два роки уряд не виділив коштів на будівництво нового водопроводу для забезпечення Миколаєва якісною водою. Про що свідчать зміни до постанови Кабміну №566, затверджені 29 квітня 2024 року, пишуть «МикВісті». Водночас у 2023 році на будівництво нових магістральних водогонів у Дніпропетровській області уряд спрямував 8,2 мільярдів гривень, а цьогоріч — 5,1 мільярдів гривень.

Під час конференції у Берліні перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що кошти на будівництво нового водогону для Миколаєва мають виділити з резервного фонду державного бюджету.

23 липня 2024 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зустрівся із керівництвом Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, щоб обговорити процес будівництва водогону для подачі питної води.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.

Чому у березні у Миколаєві була солона вода?

Після пошкодженого дніпровського водогону Миколаїв на деякий час залишився без води. Згодом у мережі пустили солону воду з лиману, а сьогодні місто отримує річкову воду. За своєю якістю вона поступається дніпровській, однак все ж є кращою за лиманську. Таким чином майже півмільйонний Миколаїв отримує у свої домівки більш якісну технічну воду, йдеться в експлейнері «МикВісті» «Чому у Миколаєві знову солона вода? Пояснюємо».

Але з початку березня 2024 року миколаївці помітили, що якість води у кранах погіршилася — вона стала солонішою та набула більш жовтого кольору, ніж зазвичай.

Погіршення якості води у кранах містян комунальне підприємство «Миколаївводоканал» прокоментувало лише 15 березня. Там пояснили, що погіршення якості води «зумовлюють природні та техногенні фактори», а також додали, що «у таких складних питаннях немає простих і швидких рішень, але роботи у цьому напрямку тривають».

Виявилося, що державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Однак головна умова цього дозволу від Кабміну — підприємство має дотримуватися індивідуального регламенту. Тобто вміст хлоридів (солей, — прим.) в Інгульці не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації (ГДК) у 350 міліграм на кубічний дециметр (на літр, — прим.). Для цього шахтні води мають надходити в Інгулець разом із прісною водою, яка б розбавила їх та знизила відсоток мінералізації. Однак виявилося, що цей показник перевищено в понад 4 рази.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній матеріал «МикВісті» щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв. Він провів нараду, на якій «доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва».

А у квітні 2024 року уряд України виділив 125,5 мільйонів гривень на водозабезпечення Миколаєва.