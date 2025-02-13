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В Україні з 1 березня на 30% знизять ціни на ліки: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

В Україні з 1 березня на 30% знизять ціни на найважливіші ліки. Ілюстраційне фото: uezd.com.uaВ Україні з 1 березня на 30% знизять ціни на найважливіші ліки. Ілюстраційне фото: uezd.com.ua

З 1 березня в Україні на 30% знизять ціни на найважливіші ліки, щоб забезпечити доступність лікарських засобів для населення України.

Про це йдеться в указі на сайті президента.

Зазначається, що націнка на ліки буде обмежена на рівні 10-35%.

«Узяти до відома інформацію стосовно намірів учасників фармацевтичного ринку України щодо зниження на 30% з 1 березня 2025 року цін на найбільш затребувані основні лікарські засоби з метою забезпечення їх доступності населенню України», — йдеться в рішення РНБО.

Крім цього, Кабінет міністрів має обмежити націнку на всіх етапах продажу ліків та ввести заборону на послуги із промоції лікарських засобів.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» українці зможуть отримуватимуть медичні повідомлення, зокрема електронні направлення до лікаря та рецепти на ліки.

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