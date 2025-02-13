Соцмережа X виплатить Трампу $10 млн за блокування його акаунту у 2021 році

Президент США Дональд Трамп, фото: Getty Images

Платформа X, яка належить Ілону Маску, погодилася виплатити майже $10 мільйонів, щоб врегулювати судовий позов, який президент США Дональд Трамп подав через блокування його акаунту у 2021 році.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Після нападу прихильників Дональда Трампа на Капітолій у 2021 році, Twitter під керівництвом генерального директора Джека Дорсі заблокував акаунт політика та інші акаунти, які ретранслювали його повідомлення, такі ж дії зробили Google та Meta.

Зазначається, що Дональд Трамп подав позов у 2021 році проти компанії Twitter, та її тодішнього виконавчого директора Джека Дорсі.

За словами джерел, команда Трампа розглядала можливість припинити судовий процес, посилаючись на близькість Ілона Маска до президента і той факт, що він витратив 250 мільйонів доларів на його обрання. Врешті-решт вони пішли на мирову угоду.

Нагадаємо, Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп назначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у фінансуванні досліджень «біологічної зброї, зокрема COVID-19».