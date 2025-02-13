Податкова служба Миколаївщини під час перевірок збільшила бюджет на понад ₴52 млн
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- Даріна Мельничук
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17:45, 13 лютого, 2025
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У січні під час перевірок податкової служби до бюджету додатково нарахували 52,2 мільйони гривень.
Як повідомляє Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області, також до бюджету погасили 5,6 мільйонів гривень донарахованих сум.
Зазначається, що для збільшення надходжень до бюджету зменшили від’ємне значення об’єкта оподаткування на на суму 1 мільйон гривень, а ще зменшили суму, яка зараховується до податкового кредиту наступного періоду в розмірі 1,9 мільйонів гривень.
У повідомленні додали, що податкова служба перевіряє лише ті підприємства, де існують ризики порушення податкового та іншого законодавства.
Нагадаємо, у Південноукраїнську податкова служба виявила підприємство, що використовувало працю неоформлених працівників.
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