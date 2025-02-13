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Податкова служба Миколаївщини під час перевірок збільшила бюджет на понад ₴52 млн

Гроші. Ілюстраційне фотоГроші. Ілюстраційне фото

У січні під час перевірок податкової служби до бюджету додатково нарахували 52,2 мільйони гривень.

Як повідомляє Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області, також до бюджету погасили 5,6 мільйонів гривень донарахованих сум. 

Зазначається, що для збільшення надходжень до бюджету зменшили від’ємне значення об’єкта оподаткування на на суму 1 мільйон гривень, а ще зменшили суму, яка зараховується до податкового кредиту наступного періоду в розмірі 1,9 мільйонів гривень.

У повідомленні додали, що податкова служба перевіряє лише ті підприємства, де існують ризики порушення податкового та іншого законодавства.

Нагадаємо, у Південноукраїнську податкова служба виявила підприємство, що використовувало працю неоформлених працівників.

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