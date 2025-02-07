На Миколаївщині податкова служба виявила 23 випадки неоформлених працівників

На Миколаївщині виявили випадки неоформлених працівників. Ілюстраційне фото: Перший діловий канал

У Південноукраїнську виявили підприємство, що використовувало працю неоформлених працівників.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що у січні фахівці податкової служби, під час перевірки, виявили 23 неоформлених працівників підприємства, що надає послуги у сфері міжнародних перевезень. Матеріали направили до Південного міжрегіонального управління державної служби з питань праці для відповідного реагування.

У повідомленні додали, що громадяни або наймані працівники можуть повідомляти про порушення податкового законодавства з боку роботодавців до Головного управління ДПС у Миколаївській області за телефоном: (0512) 47-10-50.

Нагадаємо, у 2024 році підприємці Миколаївської області перерахували до місцевих бюджетів 1,6 мільярда гривень єдиного податку.