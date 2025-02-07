На Миколаївщині податкова служба виявила 23 випадки неоформлених працівників
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- Даріна Мельничук
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20:15, 07 лютого, 2025
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У Південноукраїнську виявили підприємство, що використовувало працю неоформлених працівників.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
Зазначається, що у січні фахівці податкової служби, під час перевірки, виявили 23 неоформлених працівників підприємства, що надає послуги у сфері міжнародних перевезень. Матеріали направили до Південного міжрегіонального управління державної служби з питань праці для відповідного реагування.
У повідомленні додали, що громадяни або наймані працівники можуть повідомляти про порушення податкового законодавства з боку роботодавців до Головного управління ДПС у Миколаївській області за телефоном: (0512) 47-10-50.
Нагадаємо, у 2024 році підприємці Миколаївської області перерахували до місцевих бюджетів 1,6 мільярда гривень єдиного податку.
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