Підприємці Миколаївщини сплатили ₴1,6 млрд податку у 2024 році

Миколаївська міська рада, фото: мерія Миколаєва

У 2024 році підприємці Миколаївської області перерахували до місцевих бюджетів 1,6 мільярда гривень єдиного податку.

Це на 322,4 мільйона (або 24,6%) більше, ніж у 2023 році, повідомляє Державна податкова служба.

Основну частину коштів сплатили підприємці, які працюють за спрощеною системою оподаткування. Вони перерахували майже 1,1 мільярда гривень.

Юридичні особи, які також обрали спрощену систему, сплатили до бюджетів громад 152,1 мільйона гривень.

Також сільгоспвиробники, що є платниками податку ІV групи, спрямували ще 425,5 мільйона гривень.

Загалом єдиний податок складає майже 17% усіх надходжень до місцевих бюджетів Миколаївщини, що робить його одним із важливих джерел фінансування територіальних громад.

Слід зазначити, що наприкінці листопада 2024 року президент Зеленський підписав закон про підвищення податків. Очікують, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень. Також повідомлялось, що з 1 січня ФОП будуть сплачувати підвищені податки.