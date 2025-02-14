Статистика: на Миколаївщині здорожчали м'ясо, овочі та риба, проте ціни на яйця впали на 25,7%
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- Альона Коханчук
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12:43, 14 лютого, 2025
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На споживчому ринку Миколаївської області у січні ціни зросла на 1,1% у порівнянні з груднем. Мешканці області відчули підвищення вартості продуктів та напої, комунальних послуг та послуги зв’язку.
Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Миколаївській області.
Мешканці області відчули підвищення вартості продуктів та напої, яке склало 1,5%. Помітно подорожчали овочі, риба, сир, безалкогольні напої, хліб, борошно, гречка, м'ясо та соняшникова олія — їхні ціни зросли на 6,5% до 1%. Водночас яйця подешевшали на 25,7%. Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 2,8%.
Також повідомляється, що ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,2%, головним чином через збільшення вартості прибирання та вивезення сміття на 12,5%.
У сфері транспорту ціни зросли на 0,6% через подорожчання дизельного палива та бензину (від 1,3% до 3,2%).
Послуги зв'язку подорожчали на 8,5% через збільшення тарифів на місцевий телефонний зв'язок на 29,1% та мобільний зв'язок — на 15,6%.
У галузі освіти послуги зросли на 2,1% через підвищення вартості утримання та виховання дітей у дошкільних закладах на 18,8%.
А ось ціни на одяг і взуття знизилися на 8,1% завдяки акційним знижкам на зимові товари.
Раніше повідомлялося, що з 1 березня в Україні на 30% знизять ціни на найважливіші ліки, щоб забезпечити доступність лікарських засобів для населення України.
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