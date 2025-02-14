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Статистика: на Миколаївщині здорожчали м'ясо, овочі та риба, проте ціни на яйця впали на 25,7%

Ціни на продукти та послуги. Фото: PixabayЦіни на продукти та послуги. Фото: Pixabay

На споживчому ринку Миколаївської області у січні ціни зросла на 1,1% у порівнянні з груднем. Мешканці області відчули підвищення вартості продуктів та напої, комунальних послуг та послуги зв’язку.

Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Миколаївській області.

Мешканці області відчули підвищення вартості продуктів та напої, яке склало 1,5%. Помітно подорожчали овочі, риба, сир, безалкогольні напої, хліб, борошно, гречка, м'ясо та соняшникова олія — їхні ціни зросли на 6,5% до 1%. Водночас яйця подешевшали на 25,7%. Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 2,8%.

Також повідомляється, що ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,2%, головним чином через збільшення вартості прибирання та вивезення сміття на 12,5%.

У сфері транспорту ціни зросли на 0,6% через подорожчання дизельного палива та бензину (від 1,3% до 3,2%).

Послуги зв'язку подорожчали на 8,5% через збільшення тарифів на місцевий телефонний зв'язок на 29,1% та мобільний зв'язок — на 15,6%.

У галузі освіти послуги зросли на 2,1% через підвищення вартості утримання та виховання дітей у дошкільних закладах на 18,8%.

А ось ціни на одяг і взуття знизилися на 8,1% завдяки акційним знижкам на зимові товари.

Раніше повідомлялося, що з 1 березня в Україні на 30% знизять ціни на найважливіші ліки, щоб забезпечити доступність лікарських засобів для населення України.

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