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Місцеві громади Миколаївщини отримали майже ₴76 млн плати за землю

Засіяне поле. Ілюстративне фото: depositphotos.comЗасіяне поле. Ілюстративне фото: depositphotos.com

Протягом першого місяця 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 75,7 мільйона гривень земельного податку та орендної плати за землю.

Як повідомляє Головне управління Державної податкової служби області, ця сума на 41,1% або на 22 мільйони гривень перевищує показник аналогічного періоду 2024 року.

Зокрема, юридичні особи сплатили 64,9 мільйона гривень, а фізичні особи — 10,8 мільйона гривень.

«Нагадуємо, що податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення», — йдеться у повідомленні. 

Раніше повідомлялось, що за 11 місяців 2024 року землевласники та орендарі Миколаївщини сплатили понад 896 мільйонів гривень за землю.

Нагадаємо, що у Миколаєві зменшили розмір ставки орендної плати з 3% до 1% за комунальну землю для забудовників та підприємців, які постраждали від війни.

Перед цим у травні 2024 року до редакції «МикВісті» звернулись миколаївські підприємці, які просили владу переглянути податкові ставки та знизити орендну плату за використання землі на 50% для можливості ведення торговельної діяльності. Крім того, до депутатів також звертались з проханням знизити оренду за землі, які використовує Міноборони. 

У червні члени комісії міської ради з питань законності підтримали таку ініціативу. Управлінню фінансів надали доручення підготувати внесення змін у вже діючий проєкт рішення щодо визначення розміру ставок орендної плати за землю і внести зміни в частині заміни 3% на 1% для земель поточного будівництва.

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