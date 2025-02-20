У січні місцеві бюджети Миколаївщини поповнились майже на ₴17 млн від акцизу з продажу алкоголю

Центральна вулиця Миколаєва. Ілюстративне фото: Світлана Коваль

У січні 2025 року місцеві бюджети Миколаївської області отримали 16,9 мільйона гривень акцизного податку від роздрібного продажу алкоголю.

Як відзвітував начальник управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Миколаївській області Владислав Ракіпов, упродовж січня провели 9 перевірок підприємців та наклали штрафи на понад 465 тисяч гривень. З цієї суми майже 427 тисяч гривень уже надійшли до бюджету.

Податкова служба нагадує, що підприємці, які здійснюють роздрібну торгівлю алкоголем, щомісяця сплачують 5% акцизного податку, за умови наявності відповідної ліцензії. Всі надходження повністю зараховуються до бюджету територіальної громади, де здійснюється торгівля.

Нагадаємо, у січні 2025 року бізнеси Миколаївщини перерахували 3,1 мільйона гривень до місцевих бюджетів за ліцензії на виробництво та продаж алкоголю, тютюну та пального.