У Миколаєві від 1 березня планують підвищити вартість проїзду в електротранспорті

У Миколаєві з 1 березня зросте вартість проїзду в трамваях і тролейбусах. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві з 1 березня планують підвищити вартість проїзду в електротранспорті.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана.

Вартість разового проїзду в міському електротранспорті зросте до 10 гривень, якщо купувати квиток у водія. У разі придбання через QR-код або в кіоску він коштуватиме 8 гривень.

Зараз квиток у трамваях і тролейбусах коштує 8 гривень готівкою та 7 гривень при безготівковій оплаті.

Крім разових квитків, зміняться й ціни на проїзні. Попередньо пропонують такі тарифи:

• одноденний проїзний – 25 гривень;

• семиденний – 100 гривень на трамвай або тролейбус, 150 гривень на обидва види транспорту;

• місячний – 400 гривень на один вид транспорту, 550 гривень на трамвай і тролейбус.

Для студентів передбачені пільгові проїзні: 250 гривень на один вид транспорту та 300 гривень на трамвай і тролейбус.

Також вартість проїзду по туристичних квитків: на дві доби буде коштувати 60 гривень та на квартал 1200 гривень.

Директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана пояснив, що підвищення тарифів на проїзд у трамваях і тролейбусах зумовлене кількома факторами. Зокрема, зростанням витрат підприємства, збільшенням кількості маршрутів та працівників, а також підвищенням вартості електричної енергії, яка є однією з основних складових витрат.

— Тариф на проїзд збільшиться до 10 гривень при купівлі паперового квитка, звичайного. При оплаті через QR-код вартість збільшиться лише на 1 гривню — до 8 гривень. Чому збільшиться тариф? Є кілька причин: зростання затратної складової підприємства, збільшення кількості маршрутів і працівників, а також підвищення вартості електричної енергії. Це одна з основних складових наших витрат. Ми звернулись до виконкому з пропозицією розглянути підвищення тарифів на електротранспорт, щоб забезпечити стабільну роботу підприємства, – сказав він.

Директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана пояснив, що підвищення тарифу на 1 гривню при оплаті через QR-код допоможе зменшити використання готівки. Це підвищить безпеку на дорозі та дозволить водіям зосередитися на керуванні транспортом.

— Звісно підвищення тарифу не покриє витрат підприємства. Чому 8 гривень? Тому що ми хочемо максимально відійти від готівки. Це в першу чергу це відволікання водія, це безпека на дорозі, і цією різницею в тарифі між оплатую готівкою та QR-кодом ми хочемо все більше і більше користувалися електронними системами оплати за проїзд, – сказав Юрій Сметана.

Нагадаємо, що за рік кількість оплат у електротранспорті Миколаєва через систему QR-коду зросла майже втричі. Тільки у січні цього року послугою скористалися 177 тисяч разів, проти 65 тисяч у січні 2024 року.

Крім того, пасажирів просять при покупці проїзного ввести своє прізвище та ім’я для ідентифікації квитка. Сканування QR-коду потрібно робити виключно через камеру мобільного телефону, при цьому оплачений квиток зберігається у вкладках чи історії браузера.

У разі виникнення питань мешканці можуть звертатися за телефоном: (068) 813 32 65.