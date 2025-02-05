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У січні миколаївці 177 тисяч разів сплатили за проїзд у електротранспорті через QR-код

Пам'ятка в електротранспорті Миколаєва для оплати проїзду через QR-код. Фото: Миколаївська міська радаПам'ятка в електротранспорті Миколаєва для оплати проїзду через QR-код. Фото: Миколаївська міська рада

За рік кількість оплат у електротранспорті Миколаєва через систему QR-коду зросла майже втричі. Тільки у січні цього року послугою скористалися 177 тисяч разів, проти 65 тисяч у січні 2024 року.

Як повідомили у КП «Миколаївелектротрансі», наразі пасажири можуть сплачувати за проїзд ще й карткою національного кешбеку. 

Для цього потрібно:

  • Додати свою картку в Apple Pay або Google Pay.
  • Просканувати QR-код в електротранспорті.
  • Обрати картку з національним кешбеком і підтвердити оплату.

Слід зазначити, що при оплаті одного квитка через систему єдиного QR-коду, пасажири можуть робити пересадки між різними видами електротранспорту без додаткової оплати протягом години.

Окрім цього, за допомогою QR-коду можна придбати різні види проїзних, їх вартість можете подивитися тут.

У вересні 2024 року городяни та гості міста понад 140 тисяч разів сплатили проїзд у електротранспорті за допомогою QR-коду.

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