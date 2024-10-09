У вересні миколаївці понад 140 тисяч разів сплатили за проїзд через QR-код

Сплата проїзду за допомогою QR-коду, Фото: КП «Миколаївелектротранс»

За минулий місяць городяни та гості міста понад 140 тисяч разів сплатили проїзд у електротранспорті за допомогою QR-коду.

Про це повідомляє КП «Миколаївелектротранс».

На підприємстві зазначили, що функція доступна для всіх банків України, що дозволяє пасажирам швидко та зручно оплачувати проїзд. Завдяки системі QR-кодів, пасажири можуть робити пересадки між різними видами електротранспорту впродовж години без додаткових витрат. Вартість разового проїзду залишається незмінною — 7 гривень.

Крім того, можна також придбати різні види проїзних квитків:

Місячні проїзні:

Трамвай — 360 грн;

Тролейбус — 360 грн;

Трамвай і тролейбус — 440 грн.

Проїзні 15-дні:

Трамвай — 180 грн;

Тролейбус — 180 грн;

Трамвай і тролейбус — 220 грн.

Місячні студентські проїзні:

Трамвай — 200 грн;

Тролейбус — 200 грн;

Трамвай і тролейбус — 240 грн.

Туристичний квиток:

На дві доби — 50 грн.

Пасажирів просять при покупці проїзного ввести своє прізвище та ім’я для ідентифікації квитка. Сканування QR-коду потрібно робити виключно через камеру мобільного телефону, при цьому оплачений квиток зберігається у вкладках чи історії браузера.

У разі виникнення питань мешканці можуть звертатися за телефоном: (068) 813 32 65.

«МикВісті» повідомляли, що у Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси: мер особисто перевірив новий транспорт

Нагадаємо, у Корабельному районі Миколаєва побудують зарядну станцію для тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів. Роботи оцінюють у 7,2 мільйона гривень.

Перші тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів в рамках реалізації проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку до Миколаєва прибули у квітні 2024 року. А про плани закупити цей новий транспорт мер повідомив у грудні 2023 року.

На самому підприємстві також переробили тролейбус з транспортного засобу, пошкодженого обстрілами. Замість звичайного відновлення, компанія обрала модернізацію, зробивши транспорт з автономним ходом. Оновлений тролейбус здатний на рух до 20 кілометрів і оснащений системою кондиціонування.

Загалом за час воєнних дій збитки підприємства «Миколаївелектротранс» склали 141 мільйон гривень, з яких 46 мільйонів — технічні.

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