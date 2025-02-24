Зеленський заявив, що заморожені російські активи — це українські гроші

Володимир Зеленський. Фото: Бабель

Президент Володимир Зеленський запропонував спрямувати частину коштів із заморожених російських активів на наповнення спеціального інвестиційного Фонду, який стане частиною угоди між Україною та США щодо доступу до українських мінеральних ресурсів.

Про це президент заявив під час пресконференції у неділю.

За його словами, Україна не має ставати боржником, а натомість прагне бути рівноправним партнером у цій угоді. Він також наголосив, що США можуть вкладати в цей Фонд, зараховуючи свою допомогу як інвестиційний внесок, а Україна могла б наповнювати його прибутками від підприємств та коштами від заморожених активів РФ.

— Заморожені російські активи – це наші гроші. Саме наші, а не наші з партнерами, – підкреслив президент.

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Він пояснив, що 50 мільярдів доларів із заморожених активів РФ разом із 50 мільярдами допомоги від США могли б сформувати 100-мільярдний Фонд, який використовувався б для розвитку української економіки та видобутку корисних копалин.

Ще одним варіантом наповнення Фонду може стати передача Україні зброї.

— Нам потрібні ще 20 систем Patriot, які коштують 30-35 мільярдів доларів. Якщо США нададуть їх, ми вважатимемо, що вони вклали 35 мільярдів, і зі свого боку зможемо внести таку ж суму, – пояснив він.

Володимир Зеленський наголосив, що для досягнення домовленостей необхідна особиста зустріч із представниками США, яка має відбутися до потенційних переговорів Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Раніше повідомлялось, що Росія може погодитися на використання 300 мільярдів доларів заморожених активів для відновлення України в межах потенційної мирної угоди, але за певних умов.