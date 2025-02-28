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Платники податків Миколаївщини сплатили майже ₴400 млн військового збору

Вулиця Соборна у Миколаєві. Ілюстративне фото: Світлана КовальВулиця Соборна у Миколаєві. Ілюстративне фото: Світлана Коваль

Станом на кінець лютого 2025 року платники податків Миколаївської області сплатили понад 387 мільйонів гривень військового збору. Це на 258 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомили у Головному управлінні ДПС області, такий значний приріст надходжень зумовлений збільшенням ставки військового збору з 1,5% до 5%, що діє з грудня 2024 року.

На сьогодні військовий збір складає 16,6% від усіх надходжень до державного бюджету.

«Шановні українці, маємо пам’ятати, отримуючи легальні доходи та сплачуючи військовий збір, ми фінансово підтримуємо ЗСУ й тим самим робимо посильний вклад у нашу Перемогу!», — говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що з початку року до місцевих бюджетів Миколаївщини надійшло більше 732 тисяч гривень транспортного податку

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