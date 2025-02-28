Платники податків Миколаївщини сплатили майже ₴400 млн військового збору
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- Світлана Іванченко
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14:31, 28 лютого, 2025
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Станом на кінець лютого 2025 року платники податків Миколаївської області сплатили понад 387 мільйонів гривень військового збору. Це на 258 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як повідомили у Головному управлінні ДПС області, такий значний приріст надходжень зумовлений збільшенням ставки військового збору з 1,5% до 5%, що діє з грудня 2024 року.
На сьогодні військовий збір складає 16,6% від усіх надходжень до державного бюджету.
«Шановні українці, маємо пам’ятати, отримуючи легальні доходи та сплачуючи військовий збір, ми фінансово підтримуємо ЗСУ й тим самим робимо посильний вклад у нашу Перемогу!», — говориться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що з початку року до місцевих бюджетів Миколаївщини надійшло більше 732 тисяч гривень транспортного податку.
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