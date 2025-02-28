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Миколаївщина серед лідерів регіонів, де найчастіше переселенці купують житло за програмою компенсацій

Будинок на Миколаївщині, який побудували за рахунок данських партнерів. Ілюстративне фото: Миколаївська ОВАБудинок на Миколаївщині, який побудували за рахунок данських партнерів. Ілюстративне фото: Миколаївська ОВА

Миколаївська область входить до числа регіонів, де переселенці найактивніше купують житло за держпрограмою компенсацій. Також найбільше квартир та будинків придбали на Київщині, Харківщині, Чернігівщині. 

Як повідомив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба, за перший місяць понад 700 родин стали власниками нових осель по всій Україні. Загальна сума виплат перевищила один мільярд гривень. Ще 2,5 тисяч сімей отримали погодження на виплати за сертифікатами і перебувають у процесі вибору житла. 

«Програма тільки набирає обертів, тому очікуємо на ще більші результати та показники», — наголосив він. 

Зазначається, що Уряд виділив 15 мільярдів гривень на компенсацію за зруйноване житло, очікується, що допомогу отримують 10 тисяч сімей.

Раніше повідомлялось, що Світовий банк, Європейська комісія та ООН оновили оцінку вартості реконструкції та відновлення України, підвищивши її до 524 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття. Зокрема, 13% житлового фонду країни зруйновано або пошкоджено.

Нагадаємо, у Доманівській громаді будуть соціальне житло. Два будинки вже готові, ще шість — в процесі. Проєкт реалізується за підтримки данських партнерів та передбачає 25 таких осель по всій області.

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