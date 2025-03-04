6 міфів про котячий корм, які потрібно знати

Котячий корм оточений безліччю міфів, які вводять власників вихованців в оману. Деякі вважають, що натуральна їжа краща, інші бояться сухого корму. Розберемо шість найпоширеніших міфів.

Міф 1: Дешевий і дорогий корм відрізняються тільки ціною

Багато хто вважає, що висока вартість корму пов'язана лише з брендом, але насправді головна відмінність - це склад. Щоб кішка отримувала всі необхідні поживні речовини, корм повинен містити збалансовану кількість білків, жирів, вітамінів і мінералів. У якісних раціонах використовуються натуральні м'ясні інгредієнти, а не сумнівні субпродукти і рослинні наповнювачі. Наприклад, одним з таких варіантів є Роял Канін, який виготовляє преміум раціони. Зрозуміло, купити корм Роял Канін для котів - це вибрати дорожчий варіант, але водночас, ви будете впевнені в його складі та користі для вашого кота. Саме тому вважати, що ціна - єдина відмінність між дешевим і преміальним кормом, помилково.

Міф 2: Кішкам корисніша натуральна їжа

Багато власників вважають, що натуральні продукти - найкращий варіант для кішок, проте збалансувати такий раціон вкрай складно. Домашня їжа не завжди забезпечує вихованця необхідними амінокислотами, вітамінами і мікроелементами. На відміну від такого харчування, якісний готовий корм враховує всі потреби кішки і містить необхідні поживні речовини в оптимальних пропорціях.

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Міф 3: Сухий корм шкідливий для нирок

Часто можна почути, що сухий корм викликає сечокам'яну хворобу. Однак це твердження не підтверджене науковими дослідженнями. Основні причини таких захворювань - генетична схильність, нестача води та інфекційні процеси. Якісний корм, навпаки, підтримує здоров'я сечовидільної системи.

Міф № 4: Кішки отримують достатньо води разом із вологим кормом

Це вкрай небезпечний міф! Він може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям вихованця. Дійсно, вологий корм часто містить близько 70-80% води, що забезпечує додаткове зволоження разом з їжею, але не покриває добову потребу в рідині. Якщо кішка не питиме воду окремо, порушиться водний баланс організму. Це може спричинити захворювання сечовидільної системи та проблеми з нирками.

Міф 5: Корм можна купувати в будь-якому магазині

Купувати харчування для вихованця важливо в перевірених місцях, де дотримуються умови зберігання. Наприклад, маркет повсякденних штук МАУДАУ пропонує широкий асортимент кормів із гарантією якості. Це виключає ризик купівлі підробки або простроченого товару.

Міф 6: Кішці потрібен різноманітний раціон

На відміну від людей, кішки не відчувають потреби в різноманітності їжі. Різка зміна корму може призвести до проблем із травленням. Головне - підібрати якісне харчування, що відповідає потребам тварини, і дотримуватися його. Вибираючи корм, орієнтуйтеся на потреби вихованця, а не піддавайтеся міфам, адже від правильного харчування залежить здоров'я вашого улюбленця!