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Мешканці Миколаївщини мають майже 300 тисяч боргів у Єдиному реєстрі боржників

Українці накопичили понад дев'ять мільйонів фінансових зобов’язань, які потрапили до Єдиного реєстру боржників. Так, на Миколаївщині понад 298 тисяч боргів. 

Про це свідчать дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Показники кількості боржників. Інфографіка: ОпендатаботПоказники кількості боржників. Інфографіка: Опендатабот

Слід зазначити, що найбільше боржників у Дніпропетровській області — понад 973 тисячі, Києві — понад 633 тисячі та на Харківщині — більше 620 тисяч. Що стосується півдня, то високий рівень заборгованості на Одещині — більше 525 тисяч. На Херсонщині — 205 тисяч боргів.

З грудня минулого року по березень 2025-го в реєстрі з’явилося 164 тисячі нових фінансових зобов’язань. Зазначається, що найбільше зросла кількість справ, пов’язаних зі спецконфіскацією, стягненням майна за виконавчими документами та оплатним вилученням знаряддя правопорушення.

Топ причин боргів українців. Інфографіка: ОпендатаботТоп причин боргів українців. Інфографіка: Опендатабот

Найчастіше українці потрапляють до реєстру через несплачені штрафи за порушення ПДР — 1,9 мільйонів випадків, адміністративні правопорушення — 1,8 мільйонів, а також стягнення на користь державного бюджету — 1,6 мільйонів.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині борги за штрафи ПДР зросли на 128% у порівнянні з довоєнним періодом.

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