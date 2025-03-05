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У 2025 році платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴4 млрд

Краєвид Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»Краєвид Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

За два місяці 2025 року платники податків Миколаївської області перерахували до бюджетів усіх рівнів 4,1 мільярда гривень.

Як повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Роман Корнєв, це на 31,8% або майже на 994 мільйони гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За його словами, до державного бюджету надійшло 2,4 мільярда гривень, що перевищує минулорічні надходження на понад 669 мільйонів гривень. До місцевих бюджетів сплачено майже 1,7 мільярда гривень — на понад 324 мільйони більше, ніж у минулому році.

Крім того, до пенсійного та соціальних фондів мешканці області перерахували майже 2,5 мільярда гривень єдиного соціального внеску, що на 468 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період торік.

Нагадаємо, з початку року до місцевих бюджетів Миколаївщини надійшло більше 732 тисяч гривень транспортного податку

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