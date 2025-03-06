Влада Первомайська та Нового Бугу визначали перевізників без конкурсу: антимонопольний комітет зобов’язав виправити порушення

Маршрутний автобус. Фото: Управління пасажирських перевезень. Первомайськ

Виконавчі комітети Первомайської та Новобузької міської ради, що на Миколаївщині визначили перевізників без проведення конкурсу. Антимонопольний комітет України зобов’язав виправити ситуацію упродовж трьох місяців.

Так, відповідно до результатів перевірки Південного міжобласного територіального відділення АМКУ, Первомайська міськрада ще у 2022 році призначила перевізників на тимчасових умовах терміном на три місяці, а згодом продовжила договори на період дії воєнного стану та ще на рік після його завершення.

«Виконавчий комітет Первомайської міської ради, відповідно до власного рішення, уклав з автомобільними перевізниками строком на три місяці тимчасові договори про здійснення перевезень пасажирів на відповідних міських автобусних маршрутах загального користування, до укладення яких діяли договори, укладені за результатами проведених у 2017, 2019-2021 роках конкурсів. У подальшому виконком Первомайської міськради уклав з перевізниками додаткові угоди до таких тимчасових договорів, якими продовжено термін їх дії строком на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що згідно законодавству, перевізники на автобусних маршрутах загального користування мають визначаються виключно за конкурсом. Винятки можливі лише у разі дострокового розірвання договорів, укладених на конкурсних засадах, однак у цьому випадку конкурс не проводився навіть після завершення попередніх угод.

Крім того, Південне міжобласне територіальне відділення АМКУ встановило, що Новобузька міськрада надавала послуги перевезення без конкурсу.

«Новобузька міська рада в особі виконавчого комітету визначила на території громади виконавців послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування без проведення конкурсу. Внаслідок таких дій один із суб’єктів господарювання (ФОП Гайдук Ю.С. у період з 1 липня 2020 по 1 січня 2021, а комунальне підприємство Новобузької міської ради «Добробут» з грудня 2021 року) здобув переваги над іншими не завдяки власним досягненням, що є основною ознакою економічної конкуренції, а внаслідок дії зовнішніх факторів, одним із яких є вплив органу місцевого самоврядування. Такі дії органу місцевого самоврядування не відповідають вимогам чинного законодавства», — йдеться у повідомленні.

АМКУ переконані, що такі дії міськрад можуть перешкоджати конкуренції та створювати бар’єри для нових учасників ринку перевезень. Тому комітет рекомендував упродовж трьох місяців усунути порушення та провести відкриті конкурси.

Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство «Миколаївпастранс» планує витратити 5,7 мільйона гривень на утримання міських автобусів у 2025 році.