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На ремонт комунальних автобусів Миколаєва у 2025 році планують витратити ₴5,7 млн

Комунальний автобус, що курсує у мікрорайон Варварівка. Фото: «Миколаївпастранс»Комунальний автобус, що курсує у мікрорайон Варварівка. Фото: «Миколаївпастранс»

Комунальне підприємство «Миколаївпастранс» планує витратити 5,7 мільйона гривень на утримання міських автобусів у 2025 році.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Підрядник повинен буде надавати послуги з ремонту, технічного обслуговування та миття транспорту «Миколаївпастрансу»: автобусів, легкових автомобілів та фургонів. 

А вартість матеріалів, запасних частин, комплектуючих та обладнання має складати 75 % від загальної вартості послуг з ремонту і технічного обслуговування транспорту, вказано в тендерній документації.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій від майбутніх учасників аукціону, підрядника обиратимуть вже після 4 лютого. 

Нагадаємо, нещодавно директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко провів брифінг. Він розповів, що у 2024 році міськими автобусами скористались 7,4 мільйона пасажирі. А також про плани запустити додаткові маршрути у Ракетне Урочище та Велику Корениху.

Наразі підприємству необхідно найняти ще 120 водіїв, щоб забезпечити роботу всіх автобусів автопарку. Щоденно на маршрути виходить близько 26 автобусів із 65.

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