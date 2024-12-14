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«Миколаївпастрансу» не вистачає 120 водіїв, щоб вивести усі автобуси на маршрути

«Миколаївпастрансу» не вистачає 120 водіїв. Фото: Миколаївська міська рада«Миколаївпастрансу» не вистачає 120 водіїв. Фото: Миколаївська міська рада

Директор «Миколаївпастрансу» Дмитро Тесленко заявив, що підприємству необхідно найняти ще 120 водіїв, аби забезпечити роботу всіх автобусів автопарку. Наразі щоденно на маршрути виходить близько 26 автобусів із 65.

Про це він розповів у коментарі «МикВісті».

Директор додав, що у разі заповнення вакансій підприємство розглядатиме можливість запуску транспорту на додаткові напрямки.

— Прийдуть водії, будемо думати на які ще напрямки запустити громадський транспорт. У нас щоденно на маршрути виходить близько 26 автобусів, загалом автопарк у нас 65 автобусів. Тобто транспорту у нас є з запасом, але не них не вистачає водіїв, — сказав Дмитро Тесленко.

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Він розповів, що підприємство хотіло б повернутися до довоєнного графіку роботи водіїв, а це орієнтовно 3 водія на один автобус.

— В ідеалі, звичайно, на кожен автобус десь по 3 водія, для того щоб у них був зручний графік, наприклад зранку і до обіду, з обіді до вечора. Але це в ідеалі, це так, як «Миколаївпастранс» працював до повномасштабної війни. Але тоді на підприємстві було і менше автобусів. Але такий склад водіїв це те, до чого ми прагнемо, щоб при більшій кількості автобусів водії могли вийти на такий графік, такі робочі зміни. В середньому нам сьогодні треба десь 120 водіїв, — сказав Дмитро Тесленко.

Нагадаємо, раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вже казав, що через нестачу водіїв по місту курсує набагато менше одиниць громадського транспорту, ніж має міський автопарк. Це повʼязано з мобілізацією.

Разом з тим зазначимо, що у Миколаєві триває тестування маршруту №79, яке передбачає його продовження до кінцевої зупинки у мікрорайоні Варварівка. Наразі проходить тестування, під час якого вивчається пасажиропотік у різний час доби. На основі цих даних планують сформувати графік руху автобусів.

А перед цим, в Миколаєві відкрили новий тролейбусний маршрут №1 «м/н Кульбакине — м/н Північний». Наразі на маршруті курсуватиме чотири одиниці тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 кілометрів.

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