5 рецептів солодкої випічки на будь-який смак

Солодка випічка — не просто десерт, а маленьке свято, яке можна влаштувати в будь-який день. Вона радує смаком, ароматом і виглядом, а процес її приготування приносить задоволення та натхнення. Розглянемо рецепти солодкої випічки, які підійдуть для будь-якого настрою.

Класичні ватрушки

Пухкі та рум'яні смаколики — ідеальний вибір для будь-якої пори року: взимку з чаєм, влітку з молоком.

Для тіста:

500 г борошна;

200 мл молока;

10 г сухих Львівських дріжджів;

1 яйце;

80 г цукру;

пакетик ванільного цукру або трохи ваніліну;

80 г вершкового масла;

дрібка солі.

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Для начинки:

400 г сиру (наприклад, домашнього або зернистого);

1 яйце;

50 г цукру;

ванільний цукор.

Приготування:

Борошно просійте. Дріжджі розпустіть в теплому молоці, а яйце збийте зі звичайним та ванільним цукром. Замісіть тісто без масла поки. Обережно додавайте масло, продовжуючи вимішувати. Тісто повинно стати пружним. Залиште його на 30 хв. Обімніть та дайте постояти близько 45 хвилин. Для начинки змішайте інгредієнти до однорідності. Шматочок тіста розкачайте до 10 см, поставте підійти на 30 хв. Склянкою зробіть місце для начинки, покладіть трохи та залиште в теплі на ще пів години. Після змастіть яйцем та випікайте до готовності (20-25 хв) при 180°C.

Шоколадний кекс з рідкою серцевиною

Ідеальний десерт для шокоголіків. Ніжний, з багатим шоколадним смаком і рідкою серцевиною.

Інгредієнти:

150 г чорного шоколаду;

100 г вершкового масла;

2 яйця;

50 г цукру;

30 г борошна;

щіпка солі.

Розтопіть шоколад з маслом на водяній бані або у мікрохвильовці (в такому випадку будьте обережні, щоб не спалити його). Збийте яйця з цукром до світлої піни. Додайте шоколадну суміш до яєць, потім додайте борошно та сіль. Випікайте в формочках при 200°C 8-10 хвилин у заздалегідь розігрітій духовці.

Яблучний штрудель з корицею

Ароматний, з хрусткою скоринкою та ніжною начинкою. Ідеальний для сімейного чаювання. Підготуйте:

250 г борошна;

100 мл води;

2 ст. ложки олії;

3 яблука;

50 г цукру;

1 ч. ложка кориці;

50 г родзинок.

Замісіть тісто з борошна, води та олії. Для начинки яблука наріжте, змішайте з цукром, корицею та родзинками. Розкачайте тісто, викладіть начинку та згорніть у рулет.

Випікайте 30 хвилин при 180°C.

Медовик з вершковим кремом

Класичний торт, який завжди викликає захоплення. Ніжний, з ароматом меду та вершковим кремом.

Інгредієнти:

200 г меду;

2 яйця;

100 г цукру;

300 г борошна;

1 ч. ложка соди;

400 г сметани;

100 г цукру для крему.

Змішайте мед, яйця, цукор та соду. Додайте борошно та розкачайте коржі. Випікайте їх при 180°C. Збийте сметану з цукром для крему. Зберіть торт, змащуюючи коржі кремом.

Бананові манники

Легкий, повітряний і дуже смачний десерт. Ідеальний для сніданку або перекусу.

Вам знадобляться:

2 банани;

200 г манної крупи;

200 мл кефіру;

2 яйця;

100 г цукру;

1 ч. ложка розпушувача.

Змішайте манку з кефіром, залиште на 30 хвилин. Додайте розтерті банани, яйця, цукор та розпушувач. Випікайте 30 хвилин при 180°C.

Солодка випічка — це не лише смак, але й радість, яку можна подарувати собі та близьким. Діліться своїми кулінарними шедеврами з тими, кого любите!