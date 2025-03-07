5 рецептів солодкої випічки на будь-який смак
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13:30, 07 березня, 2025
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Солодка випічка — не просто десерт, а маленьке свято, яке можна влаштувати в будь-який день. Вона радує смаком, ароматом і виглядом, а процес її приготування приносить задоволення та натхнення. Розглянемо рецепти солодкої випічки, які підійдуть для будь-якого настрою.
Класичні ватрушки
Пухкі та рум'яні смаколики — ідеальний вибір для будь-якої пори року: взимку з чаєм, влітку з молоком.
Для тіста:
- 500 г борошна;
- 200 мл молока;
- 10 г сухих Львівських дріжджів;
- 1 яйце;
- 80 г цукру;
- пакетик ванільного цукру або трохи ваніліну;
- 80 г вершкового масла;
- дрібка солі.
Для начинки:
- 400 г сиру (наприклад, домашнього або зернистого);
- 1 яйце;
- 50 г цукру;
- ванільний цукор.
Приготування:
- Борошно просійте. Дріжджі розпустіть в теплому молоці, а яйце збийте зі звичайним та ванільним цукром. Замісіть тісто без масла поки.
- Обережно додавайте масло, продовжуючи вимішувати. Тісто повинно стати пружним. Залиште його на 30 хв. Обімніть та дайте постояти близько 45 хвилин.
- Для начинки змішайте інгредієнти до однорідності.
- Шматочок тіста розкачайте до 10 см, поставте підійти на 30 хв. Склянкою зробіть місце для начинки, покладіть трохи та залиште в теплі на ще пів години. Після змастіть яйцем та випікайте до готовності (20-25 хв) при 180°C.
Шоколадний кекс з рідкою серцевиною
Ідеальний десерт для шокоголіків. Ніжний, з багатим шоколадним смаком і рідкою серцевиною.
Інгредієнти:
- 150 г чорного шоколаду;
- 100 г вершкового масла;
- 2 яйця;
- 50 г цукру;
- 30 г борошна;
- щіпка солі.
Розтопіть шоколад з маслом на водяній бані або у мікрохвильовці (в такому випадку будьте обережні, щоб не спалити його). Збийте яйця з цукром до світлої піни. Додайте шоколадну суміш до яєць, потім додайте борошно та сіль. Випікайте в формочках при 200°C 8-10 хвилин у заздалегідь розігрітій духовці.
Яблучний штрудель з корицею
Ароматний, з хрусткою скоринкою та ніжною начинкою. Ідеальний для сімейного чаювання. Підготуйте:
- 250 г борошна;
- 100 мл води;
- 2 ст. ложки олії;
- 3 яблука;
- 50 г цукру;
- 1 ч. ложка кориці;
- 50 г родзинок.
Замісіть тісто з борошна, води та олії. Для начинки яблука наріжте, змішайте з цукром, корицею та родзинками. Розкачайте тісто, викладіть начинку та згорніть у рулет.
Випікайте 30 хвилин при 180°C.
Медовик з вершковим кремом
Класичний торт, який завжди викликає захоплення. Ніжний, з ароматом меду та вершковим кремом.
Інгредієнти:
- 200 г меду;
- 2 яйця;
- 100 г цукру;
- 300 г борошна;
- 1 ч. ложка соди;
- 400 г сметани;
- 100 г цукру для крему.
Змішайте мед, яйця, цукор та соду. Додайте борошно та розкачайте коржі. Випікайте їх при 180°C. Збийте сметану з цукром для крему. Зберіть торт, змащуюючи коржі кремом.
Бананові манники
Легкий, повітряний і дуже смачний десерт. Ідеальний для сніданку або перекусу.
Вам знадобляться:
- 2 банани;
- 200 г манної крупи;
- 200 мл кефіру;
- 2 яйця;
- 100 г цукру;
- 1 ч. ложка розпушувача.
Змішайте манку з кефіром, залиште на 30 хвилин. Додайте розтерті банани, яйця, цукор та розпушувач. Випікайте 30 хвилин при 180°C.
Солодка випічка — це не лише смак, але й радість, яку можна подарувати собі та близьким. Діліться своїми кулінарними шедеврами з тими, кого любите!