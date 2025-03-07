Які бувають види автомобільного страхування?

Для того щоб спокійно та впевнено пересуватися на своєму транспортному засобі, потрібно оформити автомобільне страхування. Це ваша гарантія на відшкодування збитків, отриманих вами або третіми особами в разі дорожньо-транспортної пригоди.

Страхові поліси бувають різноманітними та передбачають різні умови страхування, розмір та порядок виплат. Щоб розуміти, яку страховку оформляти та що це вам дає, розберімося, які бувають типи автострахування. Одні з них є обов'язковими, інші ж можна купувати за власним бажанням.

1. Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ)

Цей тип страхування часто називають автоцивілкою. З ним знайомий практично кожен водій, адже такий поліс є обов'язковим, їздити без нього не можна. ОСЦПВ покриває витрати на відшкодування шкоди, завданої третім особам внаслідок ДТП, спричиненого з вашої вини.

У такому випадку ваша страхова компанія відшкодує витрати на ремонт авто або лікування потерпілого. Власні збитки винуватця ДТП ОСЦПВ не покриває. Тому важливо мати ще одну страховку.

До речі, варто зазначити, що у зв'язку з бойовими діями автоцивілка для військовослужбовців, у яких є статус УБД, має певні специфічні умови оформлення. Якщо раніше вона була зовсім скасована, то з 2025 просто надається знижка 50 відсотків.

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2. КАСКО

На відміну від попереднього варіанту, КАСКО – це добровільне страхування транспортного засобу. У такому випадку здобувачем відшкодувань стає власник авто, причому незалежно від того, хто спричинив ДТП.

Поліс гарантує компенсації не лише при аварії, але й в інших випадках:

викрадення автомобіля;

пошкодження внаслідок стихійного лиха;

збитки отримані під час пожежі чи повені;

захист від злому та вандалізму.

Вартість такого страхування вища, ніж у попередньому випадку, та залежить від багатьох факторів, зокрема марки та моделі авто, водійського стажу й регіону реєстрації.

3. Green Card, або «Зелена картка»

Це міжнародний вид страхування цивільної відповідальності, який потрібен при перетині кордону на власному автомобілі й діє в багатьох країнах світу. Він є обов’язковим для тих, хто виїжджає з України в інші держави, без нього ви просто не пройдете митний контроль.

За цим страхуванням компенсації потерпілим виплачуються згідно з законодавством країни, де сталася страхова подія. Оформити Зелену картку у компанії VUSO дуже легко й швидко. Фахівці візьмуть усі питання на себе, а вам потрібно буде лише сплатити їх послуги. Замовити Green Card можна навіть онлайн, заповнивши заявку на сайті компанії.

4. Страхування від нещасних випадків

Цей вид страхування передбачає виплату компенсації водієві та пасажирам у разі отримання травм під час ДТП. Поліс може покривати витрати на лікування або навіть компенсації родині в разі інвалідності чи смерті потерпілого.

Який вид страхування вибрати, необхідно вирішувати відповідно до ваших потреб. Краще мати одразу декілька полісів й оформлювати їх у перевірених страхових компаніях, які гарантують допомогу та виплати в разі настання страхового випадку.