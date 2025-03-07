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Велика Британія передала Україні перші кошти від доходів заморожених активів РФ

В Україну надійшли перші кошти від Великої Британії із доходів заморожених активів РФ. Фото: APВ Україну надійшли перші кошти від Великої Британії із доходів заморожених активів РФ. Фото: AP

В Україну надійшли перші кошти від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль мова йде про 752 мільйонів фунтів (приблизно 895 мільйонів євро) у межах ініціативи G7 ERA.

Він зазначив, що кошти спрямують на зміцнення української обороноздатності.

Також Денис Шмигаль зазначив, що Україна розраховує, що всі суверенні активи РФ у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь нашої держави.

Раніше повідомлялося, що найбільші європейські держави підтримують зусилля щодо конфіскації заморожених російських активів на суму понад 200 мільярдів євро, розробляючи плани щодо угоди про припинення вогню в Україні.

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