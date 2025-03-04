Європейські країни розглядають питання конфіскації €200 млрд російських активів

«Заморожені активи» РФ. Фото: Getty Images

Найбільші європейські держави підтримують зусилля щодо конфіскації заморожених російських активів на суму понад 200 мільярдів євро, розробляючи плани щодо угоди про припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Франція і Німеччина, які тривалий час виступали проти повної конфіскації активів, що знаходяться в ЄС, обговорюють з Великою Британією та іншими країнами шляхи їх використання.

Джерела повідомляють виданню, що французькі посадовці обговорювали пропозицію європейських країн конфіскувати ці активи, якщо Москва порушить майбутню угоду про припинення вогню в Україні. Це зусилля спрямоване на забезпечення гарантій безпеки для Києва в разі укладення угоди про припинення вогню.

Прихильники цієї ідеї вбачають прив’язку заморожених активів до дотримання Росією можливої угоди способом тиску на Москву і гарантій для України. Після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році союзники з G7 заморозили близько 300 мільярдів євро активів Центрального банку Росії, переважна більшість з яких — близько 190 мільярдів євро — знаходиться в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, а менші суми зберігаються у Франції, Великій Британії, Японії, Швейцарії та США.

Наразі дохід від цих активів — переважно готівка та державні облігації — використовується для виплати країнами «Великої сімки» кредитів, наданих Україні на суму $50 мільярдів гривень, але базових активів це не стосується. Україна, Польща та країни Балтії вже давно наполягають на конфіскації цих активів, але ключові європейські столиці, включаючи Берлін, Париж і Брюссель, раніше відмовлялися від цього через побоювання, що конфіскація створить прецедент у міжнародному праві.

Європейський центральний банк також занепокоєний тим, що статус євро як безпечної валюти для валютних резервів буде поставлений під загрозу, оскільки більшість активів номіновані в євро. Під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що негайне вилучення активів не буде «повагою до міжнародного права», але ці кошти можуть бути «частиною переговорів по закінченню війни».

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував спрямувати частину коштів із заморожених російських активів на наповнення спеціального інвестиційного Фонду, який стане частиною угоди між Україною та США щодо доступу до українських мінеральних ресурсів.