  • субота

    8 березня, 2025

  • 9.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 8 березня , 2025 субота

  • Миколаїв • 9.8° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ЄІБ інвестує €2 млрд на проєкти відновлення та реконструкції в Україні

Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали гарантійну угоду, завдяки якій ЄІБ зможе направити щонайменше 2 мільярди євро на першочергові проєкти відновлення та реконструкції в Україні.

Документ підписали 6 березня під час форуму у Люксембурзі, повідомили у Міністерстві економіки України.

Фінансування є частиною механізму фінансової підтримки України від ЄС «Ukraine Facility».

Гроші спрямують на посилення енергосектору України, зокрема на розвиток гідроенергетики, виробництво відновлюваної енергії та підвищення енергоефективності.

Завдяки фінансуванню модернізують залізницю, громадський транспорт та покращать транспортне сполучення між Україною та ЄС. Також за ці гроші відновлюватимуть системи водо-, а також теплопостачання, вуличне освітлення, школи, лікарні та заклади вищої освіти.

Нагадаємо, що Кабмін також виділив додаткові 5 мільярдів гривень на 150 проєктів з відновлення у 12 регіонах. Серед них – ремонт та будівництво лікарень, шкіл, дитячих садочків, відновлення водопостачання і енергоефективність.

Частину цих коштів спрямували на проєкти з відновлення у Південноукраїнську – 16,6 мільйона гривень.

Останні новини про: Міжнародна допомога

Арбузинська сільрада отримає від Латвії авто, конфісковане у нетверезих водіїв
«Треба переозброїти Європу, і не думаю, що у нас багато часу», — прем'єрка Данії
«Важливо розширити дискусію про небо і море», — МЗС про миротворчий контингент для України
Реклама

Читайте також:

новини

«Кожен з них не просто ім'я зі списку», — у Миколаєві пройшов автопробіг-нагадування про полонених і безвісти зниклих військових

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві оновлюють оголошення зупинок у електротранспорті: нові назви звучать голосом музиканта Алексєєва

Аліна Квітко
новини

Мін’юст хоче конфіскувати боксити Дерипаски на ₴2 млрд з Миколаївського глиноземного заводу

Катерина Середа
новини

Безпечні школи: ще два ліцеї на Миколаївщині візьмуть участь у програмі Міносвіти

Аліна Квітко
новини

Розірвала одну повістку у кабінеті командира, а другу відмовилась підписувати: у військовій частині заявили, що повідомили Ладигу про виклик до суду

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Міжнародна допомога

«Важливо розширити дискусію про небо і море», — МЗС про миротворчий контингент для України
«Треба переозброїти Європу, і не думаю, що у нас багато часу», — прем'єрка Данії
Арбузинська сільрада отримає від Латвії авто, конфісковане у нетверезих водіїв

«Кожен з них не просто ім'я зі списку», — у Миколаєві пройшов автопробіг-нагадування про полонених і безвісти зниклих військових

Юлія Бойченко

Громади Вознесенщини спрямували ₴206 млн на підтримку армії у 2024 році

З держбюджету виділили ₴16,6 млн на проєкти з відновлення у Південноукраїнську