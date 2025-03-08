ЄІБ інвестує €2 млрд на проєкти відновлення та реконструкції в Україні

Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали гарантійну угоду, завдяки якій ЄІБ зможе направити щонайменше 2 мільярди євро на першочергові проєкти відновлення та реконструкції в Україні.

Документ підписали 6 березня під час форуму у Люксембурзі, повідомили у Міністерстві економіки України.

Фінансування є частиною механізму фінансової підтримки України від ЄС «Ukraine Facility».

Гроші спрямують на посилення енергосектору України, зокрема на розвиток гідроенергетики, виробництво відновлюваної енергії та підвищення енергоефективності.

Завдяки фінансуванню модернізують залізницю, громадський транспорт та покращать транспортне сполучення між Україною та ЄС. Також за ці гроші відновлюватимуть системи водо-, а також теплопостачання, вуличне освітлення, школи, лікарні та заклади вищої освіти.

Нагадаємо, що Кабмін також виділив додаткові 5 мільярдів гривень на 150 проєктів з відновлення у 12 регіонах. Серед них – ремонт та будівництво лікарень, шкіл, дитячих садочків, відновлення водопостачання і енергоефективність.

Частину цих коштів спрямували на проєкти з відновлення у Південноукраїнську – 16,6 мільйона гривень.