У Первомайську з 1 квітня зростуть тарифи на воду
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- Світлана Іванченко
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17:22, 14 березня, 2025
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У місті Первомайськ з 1 квітня подорожчає водопостачання та водовідведення.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 14 березня, на засіданні виконавчого комітету Первомайської міської ради, пишуть «МикВісті».
Згідно з ухваленим рішенням, нові тарифи діятимуть до 31 грудня поточного року для населення, бюджетних установ та організацій, а також інших споживачів, які не є суб’єктами господарювання у цій сфері
Зокрема, централізоване водопостачання коштуватиме 56,23 грн/м³, централізоване водовідведення — 36,18 грн/м³. А постачання неочищеної (технічної) води обійдеться у 34 грн/м³.
Раніше повідомлялось, що у Первомайську цього року планують витратити 1,5 мільйона гривень на озеленення та догляд за міськими зеленими зонами.
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