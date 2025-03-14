У Первомайську з 1 квітня зростуть тарифи на воду

Первомайськ з висоти пташиного польоту. Ілюстративне фото: Travels.in.ua

У місті Первомайськ з 1 квітня подорожчає водопостачання та водовідведення.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 14 березня, на засіданні виконавчого комітету Первомайської міської ради, пишуть «МикВісті».

Згідно з ухваленим рішенням, нові тарифи діятимуть до 31 грудня поточного року для населення, бюджетних установ та організацій, а також інших споживачів, які не є суб’єктами господарювання у цій сфері

Зокрема, централізоване водопостачання коштуватиме 56,23 грн/м³, централізоване водовідведення — 36,18 грн/м³. А постачання неочищеної (технічної) води обійдеться у 34 грн/м³.

Скріншот проєкту рішення виконкому, який розміщений на сайті Первомайської міської ради

Раніше повідомлялось, що у Первомайську цього року планують витратити 1,5 мільйона гривень на озеленення та догляд за міськими зеленими зонами.