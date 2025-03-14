  • пʼятниця

    14 березня, 2025

  • 12.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 березня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 12.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Первомайську з 1 квітня зростуть тарифи на воду

Первомайськ з висоти пташиного польоту. Ілюстративне фото: Travels.in.uaПервомайськ з висоти пташиного польоту. Ілюстративне фото: Travels.in.ua

У місті Первомайськ з 1 квітня подорожчає водопостачання та водовідведення. 

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 14 березня, на засіданні виконавчого комітету Первомайської міської ради, пишуть «МикВісті».

Згідно з ухваленим рішенням, нові тарифи діятимуть до 31 грудня поточного року для населення, бюджетних установ та організацій, а також інших споживачів, які не є суб’єктами господарювання у цій сфері

Зокрема, централізоване водопостачання коштуватиме 56,23 грн/м³, централізоване водовідведення — 36,18 грн/м³. А постачання неочищеної (технічної) води обійдеться у 34 грн/м³.

Скріншот проєкту рішення виконкому, який розміщений на сайті Первомайської міської радиСкріншот проєкту рішення виконкому, який розміщений на сайті Первомайської міської ради

Раніше повідомлялось, що у Первомайську цього року планують витратити 1,5 мільйона гривень на озеленення та догляд за міськими зеленими зонами.

Останні новини про: Первомайськ

У Первомайську через нестачу водіїв можуть з'явитися збої графіку роботи маршруток, — виконком
У Первомайську планують витратити ₴1,5 млн на озеленення міста
У Первомайську зіткнулися автомобіль та мотоцикл: постраждали двоє людей
Реклама

Читайте також:

новини

Безкоштовна допомога: у Миколаєві відкрили простір для пошиву одягу та легких ремонтів

Даріна Мельничук
новини

«Хайпові заголовки», — У департаменті освіти Миколаївщини звинуватили журналістів у скандалі з перевіркою інтернатів

Катерина Середа
новини

Шанс на виправлення: у Миколаєві обговорили реалізацію Програми відновного правосуддя для неповнолітніх

Аліса Мелік-Адамян
новини

За два тижні на Миколаївщині 129 разів горіли очерет та суха трава, загальна площа майже 190 гектарів

Юлія Бойченко
новини

На ремонт дороги у Новому Бузі, яку руйнують фури на шляху до портів Миколаєва, потрібно ₴100 млн

Юлія Бойченко

Останні новини про: Первомайськ

У Первомайську зіткнулися автомобіль та мотоцикл: постраждали двоє людей
У Первомайську планують витратити ₴1,5 млн на озеленення міста
У Первомайську через нестачу водіїв можуть з'явитися збої графіку роботи маршруток, — виконком

«Хайпові заголовки», — У департаменті освіти Миколаївщини звинуватили журналістів у скандалі з перевіркою інтернатів

«Хороший шанс, що кривава війна може нарешті закінчитися», — Трамп про розмову з Путіним

2 години тому

Екснардепка Кормишкіна визнала провину у незаконному збагаченні і уклала угоду з прокуратурою

Головне сьогодні