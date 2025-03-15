У Баштанці спрямують понад ₴31 млн на підтримку ЗСУ

У Баштанці планують передати понад 31 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ, фото з сайту «Нове відродження України»

У Баштанці планують передати понад 31 мільйонів гривень на підтримку Збройних Сил України.

Про це повідомив начальник Баштанської районної державної адміністрації Владислав Дмитрів.

За його словами, 16 мільйонів 400 тисяч гривень вже перераховано, що становить 52,4% від загальної суми.

«Фінансові надходження до бюджету Баштанського району за січень-лютий 2025 року склали понад 137 мільйонів гривень, що на понад 35,7 мільйона гривень більше за план (+35,2%). Це є позитивним сигналом, який впливає на ефективне адміністрування доходів. Проте, відповідно до аналогічного періоду 2024 року, бюджетні надходження зменшилися на понад 26 мільйонів гривень (-19%)», – повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, Миколаїв продовжує допомагати Збройним Силам України. Нещодавно секретар міської ради Дмитро Фалько передав від міста партію дронів українським військовим.